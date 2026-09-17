Πανιώνιος: Γιόρτασε η Νέα Σμύρνη για τον Ιστορικό, αποθεώθηκε η ομάδα βόλεϊ γυναικών

Ημέρα γιορτής για τη Νέα Σμύρνη, καθώς η ομάδα σύμβολο της πόλης, ο Πανιώνιος γιόρτασε τα 136 χρόνια ζωής και τα 100 χρόνια από την δημιουργία τμήματος βόλεϊ γυναικών. Σε μια εξαιρετική και γεμάτη συναίσθημα γιορτή που έλαβε χώρα στην θρυλική και κατάμεστη πλατεία της πόλης, όλα τα τμήματα του Συλλόγου αποθεώθηκαν.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αποθέωση που γνώρισαν τα κορίτσια του τμήματος βόλεϊ που πέρσι έγραψαν την δική τους ιστορία κατακτώντας τους πρώτους τίτλους στο τμήμα αυτό και συγκεκριμένα το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ.

Ο κόσμος που γέμισε κάθε σημείο της Πλατείας φώναξε ρυθμικά τα ονόματα των παικτριών με πρώτη την αρχηγό Ιωάννα Καρέλια και στην συνέχεια ζήτησε από την ομάδα και άλλους τίτλους με πρώτο το πρωτάθλημα και μια όσο γίνεται καλύτερη πορεία στην Ευρώπη και το CEV Cup.

Από την πλευρά τους οι παίκτριες, αλλά και όλοι οι αθλητές και αθλήτριες απολάμβαναν αυτή την αγάπη και δεν σταματούσαν με την σειρά τους να τραβάνε φωτογραφίες και βίντεο τον κόσμο να ανάβει το ένα καπνογόνο μετά το άλλο σε μια υπέροχη γιορτή αντάξια της μεγάλης ιστορίας του Πανιωνίου.