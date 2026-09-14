Πανιώνιος: 136 χρόνια ζωής και 100 χρόνια βόλεϊ γυναικών!

Ο Πανιώνιος είναι η ομάδα που έφερε το βόλεϊ στην χώρα μας. Ο Ιστορικός συμπληρώνει σήμερα 136 χρόνια ζωής, ενώ το βόλεϊ γυναικών 100. Με αφορμή αυτή την σημαντική ημέρα η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανέφερε τα εξής: «Σήμερα, ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. συμπληρώνει 136 χρόνια ζωής, Ιστορίας, προσφοράς και διαρκούς παρουσίας στον ελληνικό αθλητισμό.

Ένας Σύλλογος που πολλές φορές βρέθηκε μπροστά από την εποχή του, ανοίγοντας δρόμους και γράφοντας τις δικές του ξεχωριστές σελίδες στην Ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Η φετινή χρονιά, όμως, γράφει μία ακόμη ξεχωριστή σελίδα στην Ιστορία του Πανιωνίου. Το τμήμα βόλεϊ γυναικών του Ιστορικού συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στα χρονικά της ελληνικής πετοσφαίρισης. Ο Πανιώνιος ήταν ο πρώτος Σύλλογος που έφερε το βόλεϊ γυναικών στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα και την ξεχωριστή του θέση στον ελληνικό αθλητισμό.

Έναν αιώνα μετά η Ιστορία συνεχίζεται. Οι αξίες, η παράδοση, η προσπάθεια και η πίστη στα ιδανικά του Συλλόγου παραμένουν ζωντανά και περνούν από γενιά σε γενιά. Από τις πρώτες γυναίκες που φόρεσαν τα «κυανέρυθρα» και άνοιξαν τον δρόμο για το άθλημα στην Ελλάδα, μέχρι τις αθλήτριες που αγωνίζονται σήμερα, ο Πανιώνιος συνεχίζει να υπηρετεί το βόλεϊ με την ίδια υπερηφάνεια και το ίδιο πάθος. Μέχρι να βρούμε ουρανό!

Χρόνια πολλά στον ιστορικότερο Σύλλογο της Ελλάδας. Χρόνια πολλά Πανιώνιε!».