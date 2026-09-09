Πάολα Εγκόνου: Η Ιταλίδα που φοράει επάξια το εθνόσημο και... διχάζει

Χαμός έχει γίνει και όχι άδικα μετά τις δηλώσεις τούρκου σχολιάστη στον τελικό του Eurovolley 2026. H Τουρκία ανέβηκε ξανά στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου κόντρα στην εκπληκτική Ιταλία (2-3). Όμως για τους Ατζούρι όλα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα αφού (ξανά) μια από τις καλύτερες παίκτες στον βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα.

Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες μέρες η Πάολα Εγκόνου σχολιάστηκε ξανά για την καταγωγή της και το GWomen σας παρουσιάζει όλα όσα θα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη σπουδαία αθλήτρια που εκπροσωπεί επάξια τη εθνική Ιταλίας.



Η Πάολα Εγκόνου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη Τσιταντέλα, στο Βενέτο της Ιταλίας, οι γονείς της έχουν καταγωγή από τη Νιγηρία και αυτό αποτέλεσε την αφορμή για όλον αυτόν τον πόλεμο που δέχεται. Από μικρή είχε ταλέντο στο βόλεϊ και γι ααυτό από νωρίς μπήκε στο... μάτι πολλών συλλόγων στην Ιταλία . Οι Άτζουρι την επέλεξαν και την προσκάλεσαν να γίνει μέρος της. Είναι μέλος της ομάδας από το 2015 μέχρι έχοντας κερδίσει βραβεία, αποτελώντας βασικό «γρανάζι» της ομάδας και αρκετά ακόμη σε διεθνείς διοργανώσεις.

Δυστυχώς όμως το χρώμα του δέρματος της αποτέλεσε αφορμή για κακόβουλα σχόλια, ακόμα και αν η συμβολη της σε επιτυχίες της ομάδας είναι καθοριστική ακόμα και αν έχει γεννηθεί σε αυτή τη χωρά.... ο ρατσισμός δεν βλέπει καθαρά.

Πριν από κάποια χρόνια η ίδια είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να αποσυρθει από την ομάδα. Μετά το χάλκινο στου Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Κουράστηκα να με ρωτάνε γιατί είμαι Ιταλίδα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, αυτός είναι ο τελευταίος αγώνας στην Εθνική ομάδα. Με ρώτησαν γιατί είμαι Ιταλίδα. Είμαι κουρασμένη....

Ευτυχώς για όλους δεν έκανε τα λόγια της πράξη και μας χάρισε σπουδαίες στιγμές και θέαμα... Ωστόσο ένα ακόμα γεγονός ήρθε και προστέθηκε στο σίριαλ της ζωής της. Ένα γκράφιτι που σχεδιάστηκε από street artist για να καταδικάσει όλα όσα προαναφέραμε, βανδαλίστηκε μόλις σε μία ημέρα (!). Πιο συγκεκριμένα ο σχεδιαστής αυτού του έργου απεικόνιζε σε έναν δρόμο της Ρώμης της Εγκόνου την ώρα που έδινε μια κρίσιμη πάσα και οδήγησε την εθνική ομάδα της Ιταλίας σε μια ιστορική νίκη. Ο τίτλος του έργου ήταν «Italianità» (σ.σιταλικότητα) και μερικοί θεώρησαν αρκετά σωστό να βάψουν με ροζ χρώμα το δέρμα της αθλήτριας.

Όπως είναι λογικό η πράξη αυτή καταδικάστηκε αλλά δεν σταμάτησε ποτέ η κουβέντα για την καταγωγή της.....

