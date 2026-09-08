Πρόκληση τούρκου σχολιαστή για την καταγωγή της Εγκόνου

Μια αρκετά περίεργη και προκλητική δήλωση ήταν αρκετή για να βάλει... φωτιά ξανά στα Ιταλικά ΜΜΕ. Οι αναμετρήσεις μεταξύ δύο υπερδυνάμεων του βόλεϊ κρύβει πάντα ανατροπές και προκαλεί ενδιαφέρον. Ωστόσο το θέμα αυτή τη φορά δεν αφορά τον τρομερό τελικό που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ένα σχόλιο που δίχασε.

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας (2-3), όπου η οικοδέσποινα αναδείχθηκε back to back πρωταθλήτρια ένας σχολιαστής θεώρησε αρκετά σωστό να πεί... ότι οι Ατζούρι δεν αποτελούνται από Ιταλίδες. Πως το έκανε αυτό;

Την ώρα του συναρπαστικού τελικού ανέφερε χαρακτηριστικά Εγκόνου από... τη Νιγηρία, Φαχρ από... τη Γερμανία», μια αναφορά που ήταν αρκετή για να δώσει το πάτημα για μια μεγάλη κουβέντα στα ΜΜΕ.

Αξίζει να αναφέρουμε πως μια από τις αθλήτριες έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο τέτοιων δηλώσεων και έχει ξεσπάσει θύελλά αντιδράσεων. Επίσης αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δύο εθνικές ομάδες έχουν αναμετρηθεί αρκετές φορές και η αντιπαλότητα έχει χτυπήσει κόκκινο.

Για την ιστορία δεν είναι πρώτη φορά που ο εν λόγω Τούρκος σχολιαστής είναι τόσο τολμηρός, αφού ήταν καυστικός και σε δηλώσεις του προπονητή της Σερβίας, Ζόραν Τέρζιτς , ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε επικρίνει τη χρήση πολιτογραφημένων παικτών από την Ιταλία και την Τουρκία, επικαλούμενος συγκεκριμένα τη Μελίσα Βάργκας, μια Κουβανή που έγινε Τουρκάλα.

Όσον αφορά τις αθλήτριες που έγινε το θέμα, τόσο η Εγκόνου και όσο και η Σίλα γεννήθηκαν στην Ιταλία. Η πρώτη στην επαρχία της Πάδοβας, και η Σίλλα γεννήθηκε στο Παλέρμο .