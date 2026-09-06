Σε έναν μεγάλο τελικό αντάξιο των δύο σπουδαίων ομάδων που είναι χωρίς αμφιβολία, αν όχι οι καλύτερες, σίγουρα από τις καλύτερες στον κόσμο, η Τουρκία επικράτησε με 3-1 της Ιταλίας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ήταν και το δεύτερο συνεχόμενο.

Στα δύο βίντεο που ακολουθούν δείτε τις απονομές στις... χρυσές Τουρκάλες και στις... αργυρές Ιταλίδες που μας έκαναν να απολαύσουμε ένα υπερθέαμα.

Η Βάργκας MVP

Μετά από κάθε μεγάλη διοργάνωση γίνεται γνωστή και η καλύτερη εξάδα, επτάδα βάζοντας φυσικά και την λίμπερο. Όσον αφορά την πολυτιμότερη παίκτρια ήταν η Μελίσα Βάργκας.

Η κορυφαία ομάδα:

Διαγώνια: Μελίσα Βάργκας (Τουρκία)

Πασαδόρος: Αλέσια Όρο (Ιταλία)

Λίμπερο: Γκιζέμ Όργκε (Τουρκία)

Κεντρική: Χένα Κούρταγκιτς (Σερβία)

Κεντρική: Ζεχρά Γκιουνές (Τουρκία)

Ακραία: Μίριαμ Σίλα (Ιταλία)

Ακραία: Ντέρια Τσεμπετσίογλου (Τουρκία)

Προπονητής: Ντανιέλε Σανταρέλι

MVP: Μελίσα Βάργκας (Τουρκία)