GWomen
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Οι απονομές στην χρυσή Τουρκία και την ασημένια Ιταλία
06/09/2026
ΒΟΛΕΙ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Οι απονομές στην χρυσή Τουρκία και την ασημένια Ιταλία

Φώτης Καρακούσης

Μετά από έναν μεγάλο τελικό η Τουρκία επικράτησε της Ιταλίας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δείτε τις απονομές στις δύο σπουδαίες ομάδες.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Σε έναν μεγάλο τελικό αντάξιο των δύο σπουδαίων ομάδων που είναι χωρίς αμφιβολία, αν όχι οι καλύτερες, σίγουρα από τις καλύτερες στον κόσμο, η Τουρκία επικράτησε με 3-1 της Ιταλίας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ήταν και το δεύτερο συνεχόμενο.

Στα δύο βίντεο που ακολουθούν δείτε τις απονομές στις... χρυσές Τουρκάλες και στις... αργυρές Ιταλίδες που μας έκαναν να απολαύσουμε ένα υπερθέαμα.

Η Βάργκας MVP

Μετά από κάθε μεγάλη διοργάνωση γίνεται γνωστή και η καλύτερη εξάδα, επτάδα βάζοντας φυσικά και την λίμπερο. Όσον αφορά την πολυτιμότερη παίκτρια ήταν η Μελίσα Βάργκας.

Η κορυφαία ομάδα:

Διαγώνια: Μελίσα Βάργκας (Τουρκία)

Πασαδόρος: Αλέσια Όρο (Ιταλία)

Λίμπερο: Γκιζέμ Όργκε (Τουρκία)

Κεντρική: Χένα Κούρταγκιτς (Σερβία)

Κεντρική: Ζεχρά Γκιουνές (Τουρκία)

Ακραία: Μίριαμ Σίλα (Ιταλία)

Ακραία: Ντέρια Τσεμπετσίογλου (Τουρκία)

Προπονητής: Ντανιέλε Σανταρέλι

MVP: Μελίσα Βάργκας (Τουρκία)

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]