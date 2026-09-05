Με την Εθνική μας ομάδα να έχει κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά τερματίζοντας στην 6η θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών, αύριο Κυριακή θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός στα παιχνίδια που θα κριθούν ο χάλκινο μετάλλιο, αλλά και ποια ομάδα θα βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης.

Την κούπα θα διεκδικήσουν δύο υπερδυνάμεις, όχι του Ευρωπαϊκού, αλλά του Παγκόσμιου βόλεϊ, η Ιταλία που θα είναι τυπικά γηπεδούχος και η Τουρκία που θα είναι ουσιαστικά καθώς ο τελικός διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Το πρώτο σερβίς θα γίνει στις 19:00 και αναμένεται να απολαύσουμε ένα σπουδαίο τελικό ο οποίος θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και από το ERTFlix και το ΕΡΤSports1.

Τρεις ώρες πιο νωρίς και συγκεκριμένα στις 16:00 θα έχουμε το πρώτο σερβίς και του μικρού τελικού. Πολωνία και Σερβία θα παλέψουν για το χάλκινο μετάλλιο σε μια αναμέτρηση με ελληνικό ενδιαφέρον καθώς στην Πολωνία αγωνίζεται και η Μόνικα Λαμπκόφσκα που παίζει στην χώρα μας και τον Παναθηναϊκό. Και αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί μέσω του ERTFlix και το ΕΡΤSports1 και μπορεί να μην έχει την αίγλη του μεγάλου τελικού, αλλά σίγουρα οι ομάδες θα τα δώσουν όλα για να κάνουν δικό τους το χάλκινο μετάλλιο και την τιμητική τρίτη θέση.