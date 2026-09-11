Τρία χρόνια έχουν περάσει από την τρομακτική επίθεση που έζησαν ο τότε τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν και η σύντροφός του, που ήταν έγκυος, στο σπίτι τους. Τότε, ο Ντοναρούμα και η Αλέσια Ελεφάντε ξυλοκοπήθηκαν και δέθηκαν, ενώ οι ληστές δεν δίστασαν να τους απειλήσουν με μαχαίρι.

Χαρακτηριστικά η Daily Mail αναφέρει ο Ιταλός κίπερ ξύπνησε και είδε ξαφνικά έναν άντρα που του ζήτησε να ηρεμήσει προτού τον χτυπήσουν στο πρόσωπο με σιδερογροθιές και τον απειλήσουν με μαχαιρι . Τότε ο άντρας είπε, «Τα ρολόγια, τα ρολόγια».Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Ντοναρούμα του έδειξε αυτό που ήταν στο μπουντουάρ, ένα Audemars Piguet » .

Η σύντροφός του που ήταν έγκυος είχε αποκαλύψει όσα σοκαριστικά έζησε: «Με τράβηξαν από τα μαλλιά και ένας από αυτούς με χτύπησε. Τους είπα ότι ήμουν έγκυος, αλλά εκείνοι συνέχισαν.Στη συνέχεια τους έδωσε ένα ρολόι Cartier, κοσμήματα και 2.000 ευρώ σε μετρητά».

Οι ληστές απαίτησαν τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου από τη σύντροφο του Ντοναρούμα. Ωστόσο, εκείνη είπε ότι δεν τον γνώριζε και είπε ότι, σε κάθε περίπτωση, ήταν άδειος.Θύμωσαν νομίζοντας ότι έλεγα ψέματα... Ο πλέον τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι κατέληξε να τους δώσει τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου , αλλά, όπως ακριβώς είχε προειδοποιήσει δεν υπήρχε τίποτα μέσα.

Για την επίθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο άνδρες που βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Ο 21χρονος Ιλιάς Χερμπούς, ο οποίος έχει τουλάχιστον 11 ποινικές καταδίκες, και ο Κιάν Μαμουνί, κατηγορούνται ότι σχεδίασαν και έδωσαν εντολή για τη ληστεία μέσα από τα κελιά τους. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.