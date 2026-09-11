Η Τουργκούτλουσπορ έδωσε τα ηνία σε μια 22χρονη και έγινε viral!

Η Τουργκούτλουσπορ είναι μια ερασιτεχνική ομάδα στην Τουρκία και τις τελευταίες μέρες έχει γίνει viral επειδή ανακοίνωσε ότι έδωσε τα ηνία της ομάδας σε μια 22χρονη.

Ο λόγος για τη Ζεϊνέπ Μεστάν, η οποία είναι ποδοσφαιρίστρια που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο από το 2019. Πλεόν όμως γυρίζει σελίδα στην καριέρα της και θα καθέται στην άκρη του πάγκου της Τουργκούτλουσπορ.

Η ανακοίνωση δε έγινε viral και έχει κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο! Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η Μεστάν «αναλαμβάνει την ηγεσία της νέας οργάνωσης και τεχνικής δομής που εφαρμόζεται στον σύλλογό μας.Ελπίζουμε ότι αυτή η νέα περίοδος θα είναι ωφέλιμη για την κοινότητά μας, τον σύλλογό μας και όλους τους οπαδούς μας».

Αξίζει να αναφέρουμε πως η ανάρτηση στο Instagram έχει ήδη ξεπεράσει τα 60.000 likes. Ένω όσον αφορα τη νεαρή προπονήτρια ο αριθμός των ακολούθων της στο Instagram έχει πλέον ξεπεράσει τους 29.000.