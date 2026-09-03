Μπακοδήμος για Μεσογειακούς: «Θετικό πρόσημο, τα κορίτσια κατέθεσαν ψυχή»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Μπακόδημος έκανε τον απολογισμό της παρουσίας της Εθνικής γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, όπου η Ελλάδα κατέλαβε την 4η θέση. Ο Έλληνας τεχνικός χαρακτήρισε θετικό το πρόσημο της διοργάνωσης, στάθηκε στην προσπάθεια των αθλητριών και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα κατά την προετοιμασία της.

Για την 4η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες: «Το πρόσημο είναι θετικό. Αντιμετωπίσαμε ομάδες που συγκαταλέγονται στις παγκόσμιες δυνάμεις και είναι σημαντικό ότι και οι τρεις ομάδες που τερμάτισαν πάνω από εμάς δυσκολεύτηκαν απέναντί μας. Κανένα παιχνίδι δεν ήταν εύκολο για τους αντιπάλους μας.

Δυστυχώς, ο αρχικός σχεδιασμός της ομάδας διέφερε από αυτόν με τον οποίο τελικά φτάσαμε στους Μεσογειακούς Αγώνες. Παρ’ όλα αυτά, όλες οι αθλήτριες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και κατέθεσαν την ψυχή τους στο γήπεδο».