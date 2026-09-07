Σε ένα παιχνίδι που είχε τεράστιο ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, οι ΗΠΑ κέρδισαν την Ιταλία με 55-52 για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ Γυναικών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τον τίτλο του φαβορί για τη διοργάνωση, δεν έπιασαν την απόδοση που θα ήθελαν. Μάλιστα, σύμφωνα με το ESPN, οι 55 πόντοι, ήταν η χειρότερη συγκομιδή βαθμών των ΗΠΑ σε παγκόσμιο κύπελλο, από το 1971.

Η εικόνα της Αμερικής ήταν αγνώριστη σε αυτό το παιχνίδι, με την Κέιτλιν Κλαρκ μάλιστα, να τελειώνει το ματς με μόλις έναν πόντο (1/2 βολές, 0/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα) μετά από 19 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 8-19, 24-30, 38-42, 52-55