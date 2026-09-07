GWomen
Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ Γυναικών: Αρνητικό ρεκόρ για τις ΗΠΑ
07/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ Γυναικών: Αρνητικό ρεκόρ για τις ΗΠΑ

Παναγιώτης Ραμαντάνης

Οι ΗΠΑ κέρδισαν με δυσκολία την Ιταλία και κατέγραψαν ένα αρνητικό ρεκόρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Σε ένα παιχνίδι που είχε τεράστιο ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, οι ΗΠΑ κέρδισαν την Ιταλία με 55-52 για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ Γυναικών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τον τίτλο του φαβορί για τη διοργάνωση, δεν έπιασαν την απόδοση που θα ήθελαν. Μάλιστα, σύμφωνα με το ESPN, οι 55 πόντοι, ήταν η χειρότερη συγκομιδή βαθμών των ΗΠΑ σε παγκόσμιο κύπελλο, από το 1971.

Η εικόνα της Αμερικής ήταν αγνώριστη σε αυτό το παιχνίδι, με την Κέιτλιν Κλαρκ μάλιστα, να τελειώνει το ματς με μόλις έναν πόντο (1/2 βολές, 0/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα) μετά από 19 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 8-19, 24-30, 38-42, 52-55

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]