Σερβία - Ελλάδα: Ραντεβού με την ιστορία η Γαλανόλευκη

Η μεγάλη στιγμή για την Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών έφτασε. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τετάρτη τη Σερβία στα προημιτελικά του Eurovolley, με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα και να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά.

Η πρόκριση απέναντι στη Γαλλία με το εμφατικό 3-0 έδωσε σύνολο του Απόστολου Οικονόμου αυτοπεποίθηση. Πλέον, όμως, η Γαλανόλευκη έχει απέναντι της έναν από τους πιο δύσκολους αντιπάλους της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση με τη Σερβία θα γίνει Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, στις 17:00 στο Μπρνο της Τσεχίας (Live από το Gazzetta).