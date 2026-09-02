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Σερβία - Ελλάδα: Ραντεβού με την ιστορία η Γαλανόλευκη
02/09/2026
ΒΟΛΕΙ

Σερβία - Ελλάδα: Ραντεβού με την ιστορία η Γαλανόλευκη

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει καθώς η εθνική βόλεϊ γυναικών έχει «ραντεβού» με τη Σερβία (2/9, 17:00, Live από το Gazzetta) με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

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Η μεγάλη στιγμή για την Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών έφτασε. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τετάρτη τη Σερβία στα προημιτελικά του Eurovolley, με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα και να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά.

Η πρόκριση απέναντι στη Γαλλία με το εμφατικό 3-0 έδωσε σύνολο του Απόστολου Οικονόμου αυτοπεποίθηση. Πλέον, όμως, η Γαλανόλευκη έχει απέναντι της έναν από τους πιο δύσκολους αντιπάλους της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση με τη Σερβία θα γίνει Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, στις 17:00 στο Μπρνο της Τσεχίας (Live από το Gazzetta).

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