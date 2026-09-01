Πηγαίνοντας στο Μπρνο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ελάχιστοι ήταν αυτοί που πίστευαν πως η Εθνική ομάδα θα κάνει κάτι καλό στην διοργάνωση. Ο όμιλος με ομάδες που αγωνίστηκαν στο VNL, όπως η Σερβία, Τσεχία, Ουκρανία και Βουλγαρία και με μόνο έναν βατό αντίπαλο την Αυστρία, δεν άφηνε και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Αν σε αυτά προσθέσουμε και τις πολλές και σημαντικές απουσίες όπως ήταν η Τερζόγλου, η Μπάκα, η Κυπαρρίση, η Καρακάση, η Τσιόγκα και φυσικά η Τοντάι, ήταν λογικό τα ποσοστά να ήταν εναντίον της ομάδας του Απόστολου Οικονόμου που στο πρώτο παιχνίδι δεν είχε ούτε την Φαίη Μπακοδήμου, την μεγάλη άτυχη και στο μαγικό παιχνίδι με την Γαλλία.

Το σημαντικό όμως δεν είναι τι πίστευε ο κόσμος, αλλά το τι πίστεψαν τα κορίτσια και αν κρίνουμε από την εικόνα τους στο Μπρνο το πίστεψαν και με το παραπάνω. Αρχικά κόντραραν την Τσεχία και ας έχασαν, μετά έκαναν ένα μαγικό τρία στα τρία κόντρα σε Ουκρανία, Βουλγαρία και Αυστρία και μετά την ήττα από Σερβία μας κράτησαν το καλύτερο, ελπίζουμε όχι για το τέλος, αλλά για το τελευταίο ως τώρα παιχνίδι.

Κόντρα στην Γαλλία άγγιξαν το τέλειο και αυτό δεν έχει καμία δόση υπερβολής. Τα κορίτσια μας ήταν απίστευτα σε σερβίς, μπλοκ, επίθεση, τα πάντα και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο επιβλητικό 3-0. Επιβλητικό όχι γιατί οι Γαλλίδες δεν πήραν σετ, αλλά γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσαν να κοιτάξουν την Εθνική μας στα μάτια.

Πραγματικά ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του βόλεϊ στην χώρα μας δεν πίστευε πως η Ελλάδα θα κυριαρχούσε σε τόσο μεγάλο βαθμό απέναντι σε μια ομάδα που τερμάτισε στην δεύτερη θέση του ομίλου της, παίρνοντας μάλιστα σετ και από την ανίκητη Ιταλία. Και όμως αυτό έγινε από τα απίθανα κορίτσια μου που έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν όλους.

Τώρα την Τετάρτη υπάρχει ο προημιτελικός με την Σερβία, η Εθνική είναι στην οκτάδα και έχει πετύχει απόλυτα στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ό,τι και να γίνει απέναντι στις Σέρβες είναι ένα μεγαθήριο του Παγκόσμιου βόλεϊ γυναικών, δεν πρόκειται να αλλάξει στο ελάχιστο αυτό που έχει πετύχει αυτή η ομάδα, αυτή η παρέα.

Κακά τα ψέματα την Τετάρτη κυνηγάμε ένα θαύμα, αλλά από την άλλη αν κάποια ομάδα δείχνει ικανή για θαύματα είναι η Εθνική μας. Το ποια θα είναι η έκβαση του αγώνα με την Σερβία ας περιμένουμε λίγες μέρες και ας πούμε στα κορίτσια πως ειδικά αυτό το ματς (όπως βέβαια έχουν κάνει και στα προηγούμενα) να το χαρούν με την ψυχή τους.

Ό,τι και να γίνει με Σερβία αυτό που έχετε καταφέρει στην Τσεχία είναι ιστορικό. Έχετε ξεπεράσει κάθε προσδοκία και έχετε φέρει και πάλι αυτό το υπέροχο άθλημα στα σπίτια των Ελλήνων. Μπείτε και την Τετάρτη με την ίδια ψυχή και μαγκιά, χαρείτε το όσο ποτέ και στο κάτω κάτω τα θαύματα είναι για να γίνονται...

ΥΓ: Η αλήθεια είναι πως έχουμε αδικήσει την Εθνική Ανδρών με όσα έκανε στους Μεσογειακούς και θα γίνει άμεσα επανόρθωση, αν και προσωπικά εύχομαι να μας κάνουν οι γυναίκες στην Τσεχία και μετά στην Τουρκία να αργήσουμε να ασχοληθούμε με την εξαιρετική ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη.