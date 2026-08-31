Μια διαφορετική ημέρα ξημέρωσε εδώ στο Μπρνο για την αποστολή της Εθνικής γυναικών που βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Η ένταση, η έκρηξη συναισθημάτων μετά το τέλος του θριαμβευτικού αγώνα με την Γαλλία για τη φάση των 16 που βρήκε την Ελλάδα να επικρατεί με το επιβλητικό 3-0, σιγά, σιγά χάθηκε και από σήμερα η ελληνική αποστολή ξεκίνησε την «επιχείρηση Σερβία».

Η δευτεραθλήτρια Ευρώπης του 2023 θα είναι η αντίπαλος μας στον προημιτελικό της Τετάρτης (2/9, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ώρα από την CEV) στο δεύτερο ραντεβού μας στο Μπρνο καθώς είχε προηγηθεί η αναμέτρηση μας την Τετάρτη 26/8 στην 6η ημέρα του Β’ ομίλου (η Σερβία είχε επικρατήσει με 3-0).

Ο Απόστολος Οικονόμου και οι συνεργάτες του όπως αναμενόταν άφησαν ελεύθερες τις αθλήτριες τους το πρωινό, αλλά το μεσημέρι υπήρχε χαλαρή προπόνηση στο προπονητήριο που χρησιμοποιούν οι ομάδες όταν υπάρχουν αγώνες στο Brno Exhibition Center.

Την ίδια ώρα η μεγάλη άτυχη του αγώνα με τη Γαλλία Φαίη Μπακοδήμου, συνέχισε να υποβάλλεται σε θεραπεία δίνοντας μάχη με τον χρόνο μετά το διάστρεμμα που υπέστη στον αγώνα με τη Γαλλία.

Αύριο (Τρίτη 1/9) η Εθνική θα βρεθεί τόσο στο γυμναστήριο, όσο και στο γήπεδο (στις 15:00 ώρα Ελλάδας), ενώ το βράδυ θα υπάρχει η ανάλυση μέσω βίντεο.