Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Έσπασαν και πάλι τα «κοντέρ» τηλεθέασης για χάρη της εθνικής γυναικών

Στη φάση των ομίλων όσο περνούσαν οι μέρες και η ελληνική ομάδα άρχισε να προκαλεί θόρυβο με τις εμφανίσεις, μεγάλωνε και το ενδιαφέρον του κόσμου με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο να καταγράψουμε επιδόσεις κοντά στο 5% (ενώ ο μέσος όρος του ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ήταν τις συγκεκριμένες ώρες κοντά στο 1%).

Μόνο που η εκκίνηση μας στα νοκ άουτ παιχνίδια, έκανε ακόμη μεγαλύτερο θόρυβο σε όλα τα επίπεδα, καθώς στη φάση των 16 αποκλείσαμε τη Γαλλία με το επιβλητικό 3-0…

Μία εντυπωσιακή νίκη που κέρδισε και το τηλεοπτικό κοινό, καθώς το lead in που πήρε ο αγώνας της Εθνικής ήταν μόλις 1%, αλλά με το πρώτο σερβίς εκτοξεύτηκε στο 3.2% και στο τρίτο σετ ο αγώνας κατέγραψε το εκπληκτικό 6.4%!

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα η μαγνητοσκοπημένη μετάδοση του αγώνα με την Αυστρία (4η αγωνιστική των ομίλων) κατέγραψε 1.8% ενώ ο μέσος όρος του καναλιού στη συγκεκριμένη ζώνη είναι 0.2%.