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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Έσπασαν και πάλι τα «κοντέρ» τηλεθέασης για χάρη της εθνικής γυναικών
31/08/2026
ΒΟΛΕΙ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Έσπασαν και πάλι τα «κοντέρ» τηλεθέασης για χάρη της εθνικής γυναικών

Χριστίνα Κατσαμούρη

Το παιχνίδι της εθνικής βόλεϊ γυναικών απέναντι στη Γαλλία στη φάση των «16» για την πρόκριση στις «8», έκανε ρεκόρ τηλεθέασης το απόγευμα της Κυριακής.

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Στη φάση των ομίλων όσο περνούσαν οι μέρες και η ελληνική ομάδα άρχισε να προκαλεί θόρυβο με τις εμφανίσεις, μεγάλωνε και το ενδιαφέρον του κόσμου με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο να καταγράψουμε επιδόσεις κοντά στο 5% (ενώ ο μέσος όρος του ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ήταν τις συγκεκριμένες ώρες κοντά στο 1%).

Μόνο που η εκκίνηση μας στα νοκ άουτ παιχνίδια, έκανε ακόμη μεγαλύτερο θόρυβο σε όλα τα επίπεδα, καθώς στη φάση των 16 αποκλείσαμε τη Γαλλία με το επιβλητικό 3-0…

Μία εντυπωσιακή νίκη που κέρδισε και το τηλεοπτικό κοινό, καθώς το lead in που πήρε ο αγώνας της Εθνικής ήταν μόλις 1%, αλλά με το πρώτο σερβίς εκτοξεύτηκε στο 3.2% και στο τρίτο σετ ο αγώνας κατέγραψε το εκπληκτικό 6.4%!

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα η μαγνητοσκοπημένη μετάδοση του αγώνα με την Αυστρία (4η αγωνιστική των ομίλων) κατέγραψε 1.8% ενώ ο μέσος όρος του καναλιού στη συγκεκριμένη ζώνη είναι 0.2%.

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