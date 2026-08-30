Μαυρωτάς: «35 χρόνια μετά ξανά στην 8άδα η φανταστική εθνική βόλεϊ»

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη της Εθνικής γυναικών επί της Γαλλίας με 3-0 και τη σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του EuroVolley, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσω των social media.



Πιο συγκεκριμένα στο εν λόγω post ανέφερε: «Φανταστική η εθνική βόλεϋ γυναικών νίκησε την Γαλλία με 3-0 στη φάση των 16 και για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια μπαίνει ξανά στην 8άδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος!Μπράβο και καλή συνέχεια στην ομάδα μας!».