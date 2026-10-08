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Ολυμπιακός: Η Μπενφίκα αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» στο Challenge Cup
08/10/2026
ΒΟΛΕΙ

Ολυμπιακός: Η Μπενφίκα αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» στο Challenge Cup

Φώτης Καρακούσης

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο παίρνοντας το εισιτήριο για το Challenge Cup. Εκεί και συγκεκριμένα στην πρώτη φάση και στους «64» της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσουν την Μπενφίκα. Ποιος είναι ο αντίπαλος των «ερυθρολεύκων».

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Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό εμπόδιο, ο Ολυμπιακός νίκησε και την Νάκοβσκι και με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς, χωρίς να χάσει ούτε σετ, πήρε το Βαλκανικό Κύπελλο και μαζί το εισιτήριο για το Challenge Cup. Εκεί τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάσεβιτς θα αντιμετωπίσουν την Μπενφίκα από την Πορτογαλία. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», το διάστημα 27-29/10 και ρεβάνς στην Πορτογαλία, μια εβδομάδα μετά (3-5/11).

Ποια είναι η Μπενφίκα

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «64» του Challenge Cup είναι μια μεγάλη δύναμη στην Πορτογαλία καθώς έχει κατακτήσει 10 πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα με τελευταίο πρωτάθλημα αυτό την περίοδο 2024-25, ενώ την επόμενη χρονιά πήρε και το Super Cup. Προπονητής είναι ο Ενρίκε Φουρτάδο και σίγουρα είναι ένας αντίπαλος ο οποίος χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χωρίς φυσικά να είναι ανίκητος.

Τι έκανε πέρσι στο Champions League

Η αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» αγωνίστηκε πέρσι στους ομίλους του Champions League, έχοντας σε έξι αναμετρήσεις, μία νίκη και πέντε ήττες και φυσικά αποκλείστηκε από την συνέχεια.

Πως προκρίθηκε στους ομίλους

Μπενφίκα – Χάιντεμπεργκ 3-1

Χάιντεμπεργκ – Μπενφίκα 3-0 (πρόκριση με 15-10 στο χρυσό σετ)

Μπενφίκα – Μπάνκα Μπράνικ 3-1

Μπάνκα Μπράνικ – Μπενφίκα 0-3

Τα αποτελέσματα της Μπενφίκα τον 2ο όμιλο του Champions League

Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα 3-0 (25-18, 25-19, 25-12)

Μπενφίκα – Μπουντολάνι Λοντζ 3-2 (14-25, 25-19, 26-28, 25-20, 15-9)

Μπενφίκα – Νοβάρα 0-3 (20-25, 15-25, 29-31)

Μπουντολάνι Λοντζ – Μπενφίκα 3-0 (28-26, 25-13, 25-15)

Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε 0-3 (20-25, 29-31, 17-25)

Νοβάρα – Μπενφίκα 3-0 (25-20, 25-17, 25-15)

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