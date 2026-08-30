Η Μπακοδήμου στάθηκε άτυχη σε μια φάση του αγώνα με τη Γαλλία, καθώς πάτησε το πόδι της Τικμανίδου και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Μία ακόμη άτυχη στιγμή για την Γαλανολευκη, που δίνει τη μεγάλη μάχη απέναντι στη Γαλλία για την πρόκριση στους «8» του EuroVolley. Η Εθνική έχει ήδη αντιμετωπίσει αρκετές απουσίες και προβλήματα τραυματισμών στη διοργάνωση. Η απώλεια της διεθνούς ακραίας (ξανά) έρχεται σε ένα κομβικό σημείο για την ελληνική ομάδα, η οποία δίνει μεγάλη μάχη απέναντι στη Γαλλία με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά. Ο τραυματισμός αυτός ήρθε την ώρα που το σύνολο του Οικονόμου ήταν μπροστά από τις Τρικολόρ 23-16 στο δεύτερο σετ, έχοντας κατακτήσει ήδη το πρώτο σετ.

Να θυμίσουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν έχει ούτε την Μπάκα ούτε την Τερζόγλου, όπως και την Τοντάι. Αξίζει να αναφέρουμε πως η Μπακοδήμου ήταν παρούσα με πρόβλημα στη μέση από το πρώτο ματς.