Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας προχωρά σε μια ιστορική συμφωνία με εξειδικευμένη κλινική γονιμότητας για τη χρηματοδότηση της κατάψυξης ωαρίων των παικτριών της εθνικής ομάδας!

Η πρωτοβουλία αυτή δίνει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα μιας μεγάλης μερίδας αθλητριών, καθώς η περίοδος που οι περισσότερες επιθυμούν να κάνουν παιδιά συμπίπτει με το peak της καριέρας τους. Η ίδια η Αλεξια Πουτέγιας, σε πρόσφατη συνέντευξή της χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως ένα τεράστιο βήμα υπέρ των γυναικών ειδικά από τη στιγμή που διεθνείς συνομοσπονδίες όπως η FIFA και η UEFA δεν διαθέτουν ακόμη σχετικό πρωτόκολλο.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμίσουμε πως πρόκειται για μια πολύ κοστοβόρα διαδικασία, καθώς συγκεκριμένα στην Ισπανία μόνο ο πρώτος κύκλος μπορεί να κοστίσει έως και 4.700 ευρώ.

Παρά το ότι οι αντιδράσεις απέναντι σε αυτήν την πρωτοβουλία ήταν κατά κύριο λόγο θετικές, η διαδικασία της κατάψυξης ωαρίων εγείρει ορισμένα ερωτήματα που σχετίζονται κυρίως με τους κανονισμούς αντιντόπινγκ.

Ορισμένες φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τις ορμόνες απαιτούν ειδική έγκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες που να επιβεβαιώνουν ότι τα φάρμακα αυτά θα αφήνουν ανεπηρέαστες τις αρθρώσεις και τις αθλητικές επιδόσεις των παικτριών.

Αν και σύλλογοι όπως η Τσέλσι και η Ρέισινγκ Λούισβιλ στις ΗΠΑ προσφέρουν από μόνες τους ήδη παρόμοιες παροχές στις ποδοσφαιρίστριές τους, η Ισπανία γίνεται η πρώτη εθνική ομάδα στον κόσμο που καλύπτει εξ ολοκλήρου το σχετικό κόστος για τα μέλη της.