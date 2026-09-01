Τι γίνεται με την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού μετά το κλείσιμο του ΣΕΦ;

Ως γνωστόν, το ΣΕΦ βρίσκεται υπό κατασκευή και αυτό σημαίνει πως όλες οι ομάδες που χρησιμοποιούσαν το στάδιο βρέθηκαν να πρέπει να βρουν νέα αγωνιστική λύση. Η ομάδα των ανδρών τακτοποιήθηκε πρώτη απ’ όλους, καθώς το προπονητήριό τους στο στάδιο ήταν από τα πρώτα που φτιάχτηκαν. Μία αίθουσα που θα έχει πρόσβαση μόνο η ομάδα των ανδρών.

Τι σημαίνει αυτό λοιπόν για την ομάδα μπάσκετ γυναικών;

Τα έργα στο ΣΕΦ, όπως είναι γνωστό, δεν θα ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν. Οι γυναίκες του μπάσκετ ξεκίνησαν λοιπόν την προετοιμασία τους στο Athens Sports Hall στον Κολωνό. Ένας χώρος που μέχρι στιγμής χρησιμοποιούνταν για κάποιες φυσιοθεραπείες, ατομικές προπονήσεις και άλλες ανάγκες της ομάδας.

Έτσι, αρκετές από τις προπονήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται πλέον εκεί. Για τη φετινή σεζόν, οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα διεξάγονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Καμινίων, όπου τα προηγούμενα χρόνια, μαζί με άλλες ομάδες, αγωνιζόταν και η ομάδα γυναικών του Προφήτη Ηλία στην Α2. Οπότε και κάποιες προπονήσεις της ομάδας, άγνωστος προς το παρόν ο αριθμός, θα πραγματοποιούνται και εκεί.

Όσον αφορά την Ευρώπη, η λύση που ψάχνει η ομάδα είναι ένα γήπεδο που να πληροί τις προϋποθέσεις της FIBA. Αυτή τη στιγμή, το γήπεδο του Μοσχάτου είναι η πιο πιθανή λύση. Τα προηγούμενα χρόνια, η Ελευθερία Μοσχάτου είχε δώσει ευρωπαϊκά παιχνίδια εκεί, επομένως πρόκειται για ένα γήπεδο που είναι ήδη FIBA approved, ενώ βρίσκεται και κοντά στο ΣΕΦ.

Ακόμα, ωστόσο, δεν έχει επισημοποιηθεί κάτι τέτοιο, όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η πιο πιθανή λύση για τους ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας.

Η σεζόν έχει ξεκινήσει, όπως και τα φιλικά σιγά-σιγά, και οι γυναίκες του Ολυμπιακού καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα μέχρι να επιστρέψουν στο σπίτι τους, το ΣΕΦ.