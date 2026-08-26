GWomen
Σερβία – Ελλάδα 3-0: Τα highlights της ήττας της Εθνικής
26/08/2026
ΒΟΛΕΙ

Σερβία – Ελλάδα 3-0: Τα highlights της ήττας της Εθνικής

Φώτης Καρακούσης

Η Εθνική Γυναικών στάθηκε πολύ καλά στα δύο από τα τρία σετ, αλλά δεν μπορούσε να αποφύγει την ήττα με 3-0 από την τεράστια Σερβία.

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Έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική ομάδα προσπάθησε να κοιτάξει στα μάτια το μεγαθήριο Σερβία. Το έκανε στα δύο από τα τρία σετ γνωρίζοντας την ήττα με 3-0. Μια ήττα που σε καμία περίπτωση δεν στεναχωρεί κανέναν, καθώς ο μεγάλος στόχος έχει ήδη επιτευχθεί, με τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου να περιμένουν την τελευταία αγωνιστική για να δουν ποια από τις Γαλλία, Σουηδία θα αντιμετωπίσουν σε αγώνα που θα γίνει και πάλι στο Μπρνο.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές σε μια αναμέτρηση στην οποία φάνηκε για ακόμα μία φορά πόσο σπουδαία παίκτρια είναι η Μπόσκοβιτς.

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