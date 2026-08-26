Σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που χρειάστηκε πέντε σετ και 131 λεπτά για να ολοκληρωθεί, η Σουηδία επικράτησε με 3-2 της Κροατίας για τον 4ο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι στο οποίο έλαμψε το υπέρλαμπρο άστρο της Ιζαμπέλα Χάακ.

Η διαγώνια από την Σουηδία ήταν μαγική τελειώνοντας το παιχνίδι με 52 πόντους και απίστευτα ποσοστά. Συγκεκριμένα είχε 47/83 επιθέσεις (57% kill, 53% efficiency), 3 άσους και 2 μπλοκ (+43) σε μία μοναδική παράσταση που άφησε τους πάντες με ανοικτό το στόμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι απίθανο να δούμε την σπουδαία διαγώνια από την Σουηδία να παίζει απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, καθώς οι όμιλοί μας διασταυρώνονται, αλλά αυτό θα το ξέρουμε μόλις ολοκληρωθεί και η αυριανή ημέρα.