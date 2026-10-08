Ο ΟΦΗ συνεχίζει την προσπάθεια για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με την ομάδα του Ηρακλείου να αποκτά και την 31χρονη κεντρική αμυντικό, Έιμι Λασού που είναι και αρχηγός της Εθνικής του Νοτίου Σουδάν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των Κρητικών έχει ως εξής: «Είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι στο ιστορικό κλάμπ του ΟΦΗ» τονίζει ο Ειμι Λασού (Amy lasou), η 31χρονη (8/11/1995) κεντρική αμυντικός απο το Νότιο Σουδάν, που θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, στην Α' Εθνική Γυναικών.

Η Λασού, αγωνίστηκε πέρσι στο δεύτερο εξάμηνο στην ομάδα του Παναιτωλικού, στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, ενώ είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Νοτίου Σουδάν και μάλιστα αρχηγός!

«Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Είμαστε μια νέα ομάδα, αλλά εχουμε την ποιότητα να πετύχουμε το στόχο μας. Προσωπικά θα δώσω ότι καλύτερο μπορώ, για να πετύχει η ομάδα» τονίζει η δυναμική στόπερ, που έκανε ντεμπούτο με τον ΟΦΗ, στο παιχνίδι με την Κηφισιά (1-2) και έδειξε ότι θα βοηθήσει σημαντικά την προσπάθεια του ΟΦΗ. «Είμαστε μια νέα ομάδα και θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Δουλεύουμε όμως σκληρά, αυτό είναι το σημαντικό», ανέφερε».