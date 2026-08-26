Εθνική Γυναικών: Η μεγαλύτερη νίκη γιατί κέρδισαν και πίεση και άγχος

Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν παιχνίδια που δικαίως θεωρούνται χωρίς αύριο, όχι μόνο γιατί κρίνονται προκρίσεις, αλλά γιατί ο αντίπαλός σου είναι το λιγότερο στα μέτρα σου και πιθανή ήττα να είναι καταστροφική. Η Εθνική Γυναικών έχοντας κάνει ήδη δύο σπουδαίες νίκες επί της Ουκρανίας και της Βουλγαρίας κλήθηκε να κάνει το τρία στα τρία στα ισάριθμα τελευταία της παιχνίδια, απέναντι στην σαφώς πιο αδύναμη Αυστρία.

Και το αδύναμη δεν το λέμε εμείς, αλλά οι αριθμοί. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πριν το ματς αυτό ήταν στην 25η θέση, με τις Αυστριακές στην 48η της Παγκόσμιας κατάταξης, ενώ η αντίπαλός μας στα τρία παιχνίδια που είχε δώσει με Σερβία, Τσεχία και Ουκρανία μετρούσε ισάριθμες ήττες χωρίς να πάρει σετ.

Αυτό από μόνο του, το ότι σε με τέτοια διοργάνωση ήταν το φαβορί, άγχωσε ακόμα περισσότερο τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στο πρώτο σετ. Ένα σετ που κυρίως η πίεση και το άγχος και λιγότερο η Αυστρία λύγισε την Εθνική και έκανε το 0-1. Στο διάστημα αυτό δεν πήγε απολύτως τίποτα καλά, πολλά λάθη στην υποδοχή, κακές επιθέσεις, ανύπαρκτο μπλοκ με την Σβάρμπελ να μοιάζει ασταμάτητη, ενώ δεν υπήρξε και καμία πίεση στο σερβίς.

Τηρουμένων των αναλογιών ίσως ήταν η χειρότερη εμφάνιση των τελευταίων ετών, κάτι που κάνει την αντίδραση ακόμα πιο σημαντική. Γι' αυτό και προσωπικά θεωρώ αυτό το 3-1 το πιο μεγάλο αποτέλεσμα της ομάδας στο φετινό Eurovolley (μέχρι το επόμενο)! Γιατί την στιγμή που όλα έμοιαζαν μαύρα, την στιγμή που κακά τα ψέματα η ομάδα δεν βλεπόταν, τα κορίτσια βρήκαν την ψυχική δύναμη να το γυρίσουν και μάλιστα το έκαναν με χαρακτηριστική ευκολία.

Η Τάνη παίρνοντας σωστή υποδοχή έπαιξε από το κέντρο τις εξαιρετικές για ακόμα μία αναμέτρηση, Χατζηευστρατιάδου και Παπαγεωργίου, η Ανθούλη έφτασε για πλάκα τους 20 πόντους, ενώ κομβική ήταν και η αλλαγή της Αγγελοπούλου που πήρε τη θέση της Τικμανίδου και άλλαξε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της πίσω ζώνης, έχοντας και επιθετικά 8 πόντους με 7/13 επιθέσεις.

Για να μην το κουράζουμε, όταν η Εθνική πάτησε το γκάζι εξαφανίστηκε, αλλά πριν το κάνει έμοιαζε με οδηγό που είναι στην γραμμή της αφετηρίας και φοβάται να βάλει ταχύτητα και να ξεκινήσει. Όταν το έκανε όλα πήραν τον δρόμο τους και η μεγάλη μαγκιά είναι πως κατάφερε να το κάνει. Έχει μεγάλη πίεση το να είσαι φαβορί σε αγώνα μιας τέτοιας διοργάνωσης και αφού τα κορίτσια το ξεπέρασαν και αυτό, μπορούν να πετύχουν πολλά περισσότερα.

Άλλωστε έχοντας εξασφαλίσει την τρίτη θέση που αν δεν γίνει το θαύμα των θαυμάτων στο Γαλλία με την Ιταλία μας κάνει να αποφεύγουμε τις Ιταλίδες, όλα είναι ανοικτά για την συνέχεια. Ίσως και απέναντι στις Γαλλίδες να κάνει η ομάδα αυτό που έφτασε κοντά στο Παγκόσμιο της Ταϊλάνδης, αλλά δεν τα κατάφερε όταν έχασε με 3-1 με το 3ο σετ να είναι στο 26-28. Το σίγουρο είναι πως η Εθνική έχοντας ήδη κάνει το βήμα παραπάνω, δείχνει ικανή για ακόμα περισσότερα, δείχνει πως αυτό το υπέροχο ταξίδι μπορεί να συνεχιστεί...

ΥΓ: Η δυναμική της ομάδας φαίνεται με το ότι παρά το κάκιστο ξεκίνημα και έχοντας την Τικμανίδου με 2/6 επιθέσεις και την Μπακοδήμου με 7/26, παρά το ότι δέχθηκε 7 άσους και πήρε μόνο 1, νίκησε και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση μετά το 0-1.