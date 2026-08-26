Το αντίο του Α.Π.Σ. Άμιλλα στην Ολυμπίδη Ελευθερία

Την τελευταία της πνοή άφησε η Ολυμπίδη Ελευθερία βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο του βόλεϊ. Ο Α.Π.Σ. Άμιλλα εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό της 17χρονης αθλητριάς του που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, πληροφορηθήκαμε τον τραγικό και πρόωρο θάνατο της αθλήτριάς μας, Ολυμπίδη Ελευθερίας.

Η Ελευθερία δεν ήταν απλώς μια αθλήτρια του Συλλόγου μας. Ήταν ένα αγαπημένο μέλος της αθλητικής μας οικογένειας, ένα νέο κορίτσι που αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά. Εκφράζουμε τα βαθύτατα και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους της και τους διαβεβαιώνουμε ότι η οικογένεια του Συλλόγου μας θα βρίσκεται δίπλα τους με σεβασμό και διακριτικότητα.

Η μνήμη της Ελευθερίας θα παραμείνει για πάντα ζωντανή στις καρδιές μας και στην οικογένεια του Συλλόγου μας.

Καλό ταξίδι, Ελευθερία.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Προπονητές».