Οικονόμου: «Προσωπική δικαίωση η πρόκριση, την αφιερώνω στην οικογένειά μου»

Μετά από ένα πενθήμερο γεμάτο ένταση και αγωνία ο Απόστολος Οικονόμου ήταν πιο χαλαρός από την ώρα που ξεκίνησε το Eurovolley μετά και τη νίκη της Εθνικής επί της Αυστρίας με 3-1 που έδωσε και τυπικά την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Κι η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποίησε λιγότερο από κάθε άλλη φορά τη λέξη διαχείριση. Για την ακρίβεια μόλις μία, όταν αναφέρθηκε στο αυριανό ματς με τη Σερβία.

Ο Θεσσαλός τεχνικός αρχικά παραδέχθηκε ότι αν του έλεγε κάποιος ότι θα είχαμε τρεις νίκες στα τέσσερα πρώτα ματς: «Δεν θα τον πίστευα σίγουρα και θα έλεγα ότι είναι τρελός αυτός που το λέει. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες είδαμε ένα αγωνιστικό θαύμα από την ομάδα. Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους… Στις παίχτριες που είναι οι πρωταγωνίστριες και αυτές που είναι εδώ και αυτ΄ρς που άρχισαν να δουλεύουν όλο το καλοκαίρι, όχι μόνο το φετινό γιατί μιλάμε για μία τριετία που έχουν αυτό το στόχο.

Το medical staff γιατί είδατε ότι είχαμε πολλά προβλήματα, αλλά τα διαχειριστήκαν σωστά, τον γυμναστή, όλους… Στην Ομοσπονδία, φυσικά, στις ομάδες, τους προπονητές. Θα επαναλάβω και πάλι ότι κάθε επιτυχία του ελληνικού βόλεϊ πρέπει να ανήκει σε όλο το άθλημα. Εμείς εδώ είμαστε υπηρέτες του ελληνικού βόλεϊ. Δεν είναι ούτε εθνική του Οικονόμου, ούτε του Καραμπέτσου, είναι όλων μας η εθνική ομάδα. Οπότε συγχαρητήρια σε όλους γιατί αυτή είναι μία μεγαλειώδης πρόκριση.

Μετά από 7 χρόνια προκριθήκαμε στο Top 16, έχουμε πολλές πιθανότητες και για την back-to-back συμμετοχή στο παγκόσμιο. Τα συναισθήματα είναι πολύ έντομα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχουμε πετύχει.

Γι’ αυτό στην ερώτηση που μου έκανες θα απαντήσω σίγουρα δεν το περίμενε και κανένας δεν το περίμενε. Μπορώ να πω ότι κανένας δεν πίστευε σε αυτήν την ομάδα. Ούτε εμείς ίδιοι δεν την πιστεύαμε, αλλά αυτό είπα και στους κοπέλες. Η νίκη με την Ουκρανία μας ξεκλείδωσε όλους. Μας ξεκλείδωσε όλους και δείξαμε την ποιότητα των δυνατοτήτων μας».

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός έλεγε συνεχώς για τις δυσκολίες του αγώνα με την Αυστρία και στην αρχή δικαιώθηκε… «Το έβλεπα και χθες στην καθημερινότητα της ομάδας και σήμερα είχαμε λίγο άγχος. Και είναι λογικό να έχεις άγχος γιατί είσαι μπροστά σε ένα μεγάλο στόχο που έχεις και απέχεις ένα μόνο βήμα για να το πετύχεις. Και το είπα και στις κοπέλες ότι πρέπει να απελευθερωθούμε και να παίξουμε το παιχνίδι μας. Στο πρώτο σετ η Αυστρία, χωρίς να θέλω να την υποτιμήσω, το πήρε όχι γιατί έπαιξε κάτι τρομακτικό αλλά γιατί εμείς κάναμε 11 ή 12 λάθη.

Όταν κάνεις τόσα λάθη δεν μπορείς να κερδίσεις τον εαυτό σου. Το καλό είναι ότι και γι’ αυτό πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στις κοπέλες, τον διαχειριστήκαμε, καθαρίσαμε το μυαλό μας.

Στο δεύτερο σετ ξαναμπήκαμε νευρικά αλλά από τη μέση του δεύτερου σετ νομίζω επιβάλαμε το ρυθμό μας. Στο τρίτο και τέταρτο παίξαμε στις δυνατότητες μας και νομίζω αυτή είναι η διαφορά με την Αυστρία. Τέλος καλό, όλα καλά, μεγάλη επιτυχία και συνεχίζουμε.»

Αύριο ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις μας στον όμιλο με τον αγώνα κόντρα στη Σερβία (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ). «Κοιτάξτε να δείτε, αύριο είναι ένα ματς το οποίο είναι ματς διαχείρισης, απέναντι σε μια top-class ομάδα. Ό,τι και να κάνουμε εμείς είμαστε τρίτοι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι εμείς να το διαχειριστούμε όμορφα, χωρίς άγχος και να παίξουμε στο επίπεδό μας και να δείξουμε απέναντι σε μια top-class ομάδα όπως ήταν η Βραζιλία πέρυσι. Και από εκεί και πέρα να το απολαύσουμε και στο ματς στους 16 να περιμένουν τον αντίπαλό μας και να παίξουμε στα όριά μας. Πάντα μας συμφέρει να μην είμαστε το φαβορί. Αυτό το θέλω σαν προπονητής, οπότε όπως είπα και στις κοπέλες το όνειρο συνεχίζεται. Πάντα λένε ότι δεν υπάρχει όριο. Το πιστεύουμε και πάμε να το κάνουμε».

Τέλος μιλώντας για τα συναισθήματα του τόνισε: «Είναι μια δικαίωση. Είναι μια δικαίωση και προσωπική, γιατί ξέρετε όταν είσαι και προπονητής και αθλητής κάνεις πολλές θυσίες. Και θα ήθελα αυτή την πρόκριση να την αφιερώσω στην οικογένειά μου, τη σύζυγό μου και τον δύο ετών γιό μου. Γιατί ξέρετε 8 μήνες είμαι στο εξωτερικό και 4 μήνες λείπω στην εθνική. Αυτές λοιπόν οι θυσίες πιάνουν τόπο. Είναι πραγματικά δικαίωση για μένα και για την καριέρα μου και για όλους τους κοντινούς μου ανθρώπους στην οικογένειά μου».