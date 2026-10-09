Η ξεχωριστή στιγμή της Σαρρή και της Χατσογιάννη με τη Σαρίνα Βίγκμαν!

Μια φωτογραφία με ξεχωριστή σημασία για τη Βεατρίκη Σαρρή και τη Γεωργία Χατσογιάννη! Οι δύο Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες φωτογραφήθηκαν με τη Σαρίνα Βίγκμαν, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο γυναικών.

Η Ολλανδή προπονήτρια έχει καταφέρει να γράψει τη δική της ιστορία στους πάγκους, με τις επιτυχίες της να την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα κορυφαία ονόματα του χώρου. Για κάθε ποδοσφαιρίστρια που αγαπά το άθλημα, μια τέτοια συνάντηση δεν περνά απαρατήρητη!

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