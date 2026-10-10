Τζάμπολ στη δεύτερη αγωνιστική του Allwyn WBL 1 με το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη (10/10, 13:00, Live στο Gazzetta) στο PAOK Sports Arena να συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα. Αμφότερες επιθυμούν να κάνουν ποδαρικό στις νίκες, καθώς ξεκίνησαν με το... αριστερό στην πρεμιέρα. Στο άλλο ματς της ημέρας, ο ΠΑΣ Γιάννινα υποδέχεται τον Αθηναϊκό (17:00), με τις δυο ομάδες να στοχεύουν στο 2/2.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από το Ιόνιαν TV (μέσω YouTube, μέσω Magenta TV TV 100 και ΕΝΑ Channel και μέσω της Nova). Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής θα καλυφθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

10/10/2026 13:00 ΠΑΟΚ – Άρης

10/10/2026 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Αθηναϊκός

11/10/2026 13:00 Αμύντας – Ολυμπιακός

11/10/2026 13:00 ΑΚ Καβάλας – Παναθηναϊκός

11/10/2026 17:00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Παναθλητικός

11/10/2026 17:00 Πανσερραϊκός – Πρωτέας Βούλας