Χατζηευστρατιάδου: «Είμαι στα ουράνια και απολαμβάνω την κάθε στιγμή»

Σε ακόμα ένα παιχνίδι η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου ήταν εξαιρετική συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη επί της Αυστρίας με 3-1 που έδωσε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της εντυπωσιακής πορείας της Εθνικής η Θεσσαλονικιά κεντρική, στην πρώτη της παρουσία σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και το χαμόγελο στο πρόσωπο της στη μικτή ζώνη του Brno Exhibition Center τα έλεγε όλα… « Σίγουρα τα λέει όλα και σε ατομικό και σε ομαδικό κύκλο. Δεν θυμάμαι σε Ευρωπαϊκό πότε ήταν η τελευταία φορά που την Ελλάδα έκανε τρεις νίκες. Δεν θυμάμαι τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ήταν κάτι το οποίο το δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό, με πολλά πάνω και κάτω, με πολλούς τραυματισμούς, με πολλές αναποδιές. Αλλά είμαστε ακόμα εδώ, στεκόμαστε τα πόδια μας. Μπορεί σήμερα να είχαμε κάποια μεγάλα κενά ανά διαστήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά θεωρώ ότι πάλι πεισμώσαμε, πάλι βάλαμε πίσω τον εγωισμό μας και κάναμε αυτό που έπρεπε…»

Η Ειρήνη παραδέχθηκε ότι το πρώτο σετ «Ήταν, ένα μικρό σοκ ναι.. Δεν θεωρώ ότι πιστέψαμε ότι είχαμε κερδίσει, δεν είναι αυτή η νοοτροπία μας. Απλά θεωρώ ότι ίσως να χαλαρώσαμε για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα και θεωρούσαμε ότι το παιχνίδι θα μας το δώσει η Αυστρία, αλλά δεν είναι έτσι. Άμα δεν παλέψουμε εμείς σαν ομάδα με στην Αυστρία, δεν πρόκειται να μας δοθεί τίποτα. Οπότε από ένα σημείο και μετά, θεωρώ ότι μπήκαμε στο γήπεδο και οι 6, 7 που αγωνίστηκαν και όσες ήρθαν από τον πάγκο και τελείωσε το παιχνίδι όπως θέλαμε».

Για τον αυριανό αγώνα με τη Σερβία τόνισε: «Μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Νομίζω ότι όσοι είναι σ’ αυτόν το χώρο παρακολουθούσαν με ανοικτά τα μάτια τη συγκεκριμένης γενιά, αλλά και άλλες αθλήτριες που δεν είναι τώρα στην ομάδα να παίζουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμια, σε Ευρωπαϊκά. Και μόνο που θα βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο με αυτές τις αθλήτριες, θεωρώ ότι θα είναι μια μεγάλη εμπειρία. Την οποία θα πρέπει να πάρουμε και εμείς σαν παράδειγμα, αλλά και ο κόσμος που θα μας παρακολουθεί από το σπίτι να καταλάβουν ποιες θα έχουμε απέναντι, πόσο μάλλον κι εμείς.

Και να το απολαύσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, χωρίς να υπάρχει κάποια άγχος ή πίεση».

Τέλος αναφερόμενη στα συναισθήματα της είπε: «Μπορεί να μην το πιστέψει κανείς, αλλά είμαι στα ουράνια αυτή τη στιγμή γιατί ανήκω σε ένα σύνολο το οποίο πηγαίνει πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Αυτή η γενιά της Εθνικής πάει πολύ καλά και η αλήθεια είναι ότι το περίμενα χρόνια. Το σχεδίασα στο μυαλό μου, το φανταζόμουν και έκανα υπομονή.

Παρά τα στραβοπατήματα, είμαι σε αυτό το σημείο τώρα και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Λέω ότι απλά είναι μια διοργάνωση και κάπου θα τελειώσει, αλλά δεν θέλω να τελειώσει, το απολαμβάνω».