Γκιούρδα: «Δεν μας υποτίμησε η Σερβία γιατί έχουμε δείξει τι αξίζουμε»

Η Στέλλα Γκιούρδα μίλησε για το φινάλε της Εθνικής στους ομίλους κόντρα στη Σερβία, αλλά και τις δικές της εμπειρίες από το Ευρωβόλεϊ.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την εξέλιξη του τουρνουά μέχρι στιγμής. Έχουμε καταφέρει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Προφανώς, μπαίνοντας σε αυτό το παιχνίδι θέλαμε να είμαστε όσο πιο χαλαρές γίνεται και να το ευχαριστηθούμε. Να το διασκεδάσουμε, να παίξουμε χωρίς άγχος. Δεν ξεκινήσαμε όμως έτσι και νιώθω ότι ήμασταν γενικότερα σε όλο το παιχνίδι λίγο σφιγμένες. Αλλά, εντάξει, έτσι είναι όταν παίζεις με μεγάλες ομάδες, έτσι αποκτάς και την εμπειρία.»

Η διαγώνια της Εθνικής στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι η Σερβία αγωνίστηκε σε όλο το ματς με το βασικό σχήμα δείχνοντας ότι δεν μας υποτίμησε καθόλου. «Ναι, ναι, εννοείται. Δεν μας υποτιμάει κανένας. Έχουμε αποδείξει και δείξαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια πόσο καλά μπορούμε να παίξουμε».

Όσον αφορά τα δικά της συναισθήματα και το γεγονός ότι μία φανέλα με το όνομα Γκιούρδα εμφανίστηκε ξανά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά από 19 χρόνια (ο Μάριος αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε Ευρωβόλεϊ το 2007 στην Αγία Πετρούπολη) τόνισε: «Εντάξει, εγώ προσωπικά το βιώνω με όλα τα συναισθήματα που μπορώ να το βιώσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Προφανώς, πρώτη φορά βρίσκομαι σε αυτήν την οργάνωση.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ο πατέρας μου καταφέρει κάτι τόσο μεγάλο στο παρελθόν, αλλά δεν το πολύ σκέφτομαι να σας πω την αλήθεια. Μιλάμε καθημερινά αλλά κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα, όχι. Μου εύχεται καλή επιτυχία πριν από κάθε παιχνίδι, συγχαρητήρια μετά το παιχνίδι».