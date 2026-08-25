Μπακοδήμου: «Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα, ένα μεγάλο μπράβο στις συμπαίκτριές μου»

Μετά τις Ουκρανία, Βουλγαρία, η Εθνική Γυναικών επικράτησε και της Αυστρίας με 3-1 και προκρίθηκε στις «16» του Eurovolley. Μια επιτυχία που όπως τόνισε και η ακραία της ομάδας, Φαίη Μπακοδήμου ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει.

Το πρόσωπο της έλαμπε από χαρά και ικανοποίηση για την τρίτη συνεχόμενη νίκη της Εθνικής που την έστειλε στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Με την ίδια να σφίγγει τα δόντια λόγω των ενοχλήσεων που έχει στο γόνατο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέτυχε κάτι που κυνηγούσε από το 2019 και με ακόμη πιο εντυπωσιακό τρόπο, ωστόσο όπως παραδέχθηκε: «Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη, εγώ τουλάχιστον. Βέβαια, μετά το παιχνίδι με τη Βουλγαρία είχαμε το συναίσθημα ότι τα καταφέραμε αυτό, αλλά σήμερα επιβεβαιώθηκε!

Σίγουρα είχαμε μια δύσκολη αρχή στο ματς, αλλά δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά και σημασία έχει ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Τι να πω, ίσως σε λίγες ώρες να καταλάβουμε τι έχουμε κάνει».

Αναφορικά με την κακή εκκίνηση της Ελλάδας στον αγώνα η ίδια υποστήριξε: «Σίγουρα παίζουν πολλά ρόλο και ξέρουμε κι εμείς ότι πολλές φορές μετά από ένα ρεπό το μυαλό λίγο φεύγει στο γήπεδο και δεν είναι τόσο πρόβλημα σωματικό. Υπήρχε, ναι μεν ρεπό σαν ξεκούραση, αλλά είναι δύσκολο να ξαναβρείς τον ρυθμό σου. Σίγουρα έπαιξε ρόλο αυτό στην αρχή του αγώνα αλλά τα καταφέραμε».

Η Φαίη ξεκαθάρισε πάντως ότι παρά το κακό ξεκίνημα: «Όχι, δεν φοβήθηκα ποτέ, γιατί αυτή η ομάδα μας έχει συνηθίσει στα σκαμπανεβάσματα και θεωρώ ότι μετά το τριήμερο που είχαμε παίξει πριν, θα βρίσκομαι τον τρόπο για να έρθουμε από πάνω».

Η ακραία της ιταλικής Ταλμασόνς πρόσθεσε: «Εγώ θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο σε όλες τις συμπαίκτριες μου. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, με πολλούς τραυματισμούς, με πολλές απουσίες, με λίγα άτομα να έχουν πολύ προσοχή πάνω τους και αυτό φέρνει μεγάλη πίεση και δεν είναι εύκολο. Τώρα, απολαμβάνουμε αυτό που έχουμε κάνει, κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι με τη Σερβία όπου θέλουμε απλά να το χαρούμε καθώς το αποτέλεσμα δεν μας επηρρεάζει και ανυπομονούμε να μάθουμε τον αντίπαλο».

Τέλος όταν την ρωτήσαμε αν υπήρχε μία λέξη για να περιγράψει αυτό που αισθάνεσαι τώρα, απάντησε: «Να πω… χαρά. Ναι, χαρά, ευτυχία και ανακούφιση».