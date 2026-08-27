Η Σάκκαρη με παίκτρια από τα προκριματικά πρεμιέρα στο US Open

Η Μαρία Σάκκαρη θα χρειαστεί να περιμένει μερικές ώρες για να μάθει την παίκτρια που θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο στο US Open.

Το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) έγινε η κλήρωση στα κυρίως ταμπλό και η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο παίκτρια από τα προκριματικά.

Εφόσον προκριθεί, στον 2ο γύρο θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα της Γιούλια Σταροντούμπτσεβα, με τη Γερμανίδα, Έλα Σέιντελ (Νο.124).

Στον 3ο γύρο η αντίπαλος για τη Σάκκαρη θα προκύψει από τα παιχνίδια της Έλενα Ριμπάκινα με την Αμερικανίδα, Τέα Φρόντιν (Νο.580) και της Τσέχας, Ντάρια Βιντμάνοβα (Νο.90), με την Ισπανίδα, Τζέσικα Μπούζας Μινέιρο (Νο.105),

Στη συνέχεια υπάρχει πιθανή διασταύρωση με τις Ναόμι Οσάκα και Ελίζ Μέρτενς στον 4ο γύρο και στα προημιτελικά με τις Ίγκα Σβιόντεκ και Μπελίντα Μπέντσιτς.

Αναλυτικά το ταμπλό στο απλό γυναικών εδώ.



