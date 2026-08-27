Με την Εθνική να έχει πετύχει τρεις νίκες στους πέντε της αγώνες στην φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αυτό που περιμέναμε σήμερα ήταν να δούμε σε ποια θέση θα τερμάτιζε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και ποιος θα ήταν ο αντίπαλος στους «16».

Αρχικά η θέση ήταν σχεδόν σίγουρη η 3η, αν και υπήρχε ο κίνδυνος αν η Βουλγαρία επικρατούσε με 3-0 ή 3-1 της Τσεχίας να πέφταμε στην 4η κάτι που θα σήμαινε πως αντίπαλος θα ήταν η παντοδύναμη Ιταλία.

Η ομάδα του Γιάννη Αθανασόπουλου έκανε το καθήκον της, επικράτησε με 3-0 και η Ελλάδα εξασφάλισε την 3η θέση και απέφυγε τις Ιταλίδες. Για το ποιος θα ήταν ο αντίπαλος περιμέναμε να δούμε τι θα γινόταν στο Σουηδία-Γαλλία. Οι Γαλλίδες επικράτησαν με 3-1 και θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Εθνική μας θέλοντας και την... εκδίκηση από την ήττα στο Παγκόσμιο της Ταϊλάνδης με 3-1 (έχασε μάλιστα σετ με 28-26).

Όσον αφορά το πότε θα γίνει το ματς με την Γαλλία η μεγάλη CEV δεν έχει ακόμα ενημερώσει κανέναν, καθώς θα διεξαχθεί είτε την Κυριακή, είτε την Δευτέρα.