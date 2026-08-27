Η απονομή του αργυρού μεταλλίου στις Μουρατίδου, Λιόλιου

Λογαριασμό για την ελληνικό κωπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Άμστερνταμ άνοιξαν οι Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελ. Βαρών.

Αυτό είναι το 31ο μετάλλιο για την ελληνική κωπηλασία στα παγκόσμια πρωταθλήματα, που μεταφράζονται σε οκτώ χρυσά, 13 ασημένια και 10 χάλκινα. Παράλληλα η Ελλάδα διεύρυνε τη συνεχή παρουσία της σε παγκόσμια πρωταθλήματα από το 2005 κι έπειτα.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε την απονομή στα κορίτσια μας που έδειξαν για ακόμα μία φορά πως τα ελληνικά κουπιά είναι από τα καλύτερα στον κόσμο.