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Η απονομή του αργυρού μεταλλίου στις Μουρατίδου, Λιόλιου

Η απονομή του αργυρού μεταλλίου στις Μουρατίδου, Λιόλιου

Φώτης Καρακούσης

Ακόμα μία μεγάλη επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία με τις Μουρατίδου και Λιόλιου να παίρνουν το αργυρό μετάλλιο. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε την απονομή στα δύο κορίτσια.

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Λογαριασμό για την ελληνικό κωπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Άμστερνταμ άνοιξαν οι Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελ. Βαρών.

Αυτό είναι το 31ο μετάλλιο για την ελληνική κωπηλασία στα παγκόσμια πρωταθλήματα, που μεταφράζονται σε οκτώ χρυσά, 13 ασημένια και 10 χάλκινα. Παράλληλα η Ελλάδα διεύρυνε τη συνεχή παρουσία της σε παγκόσμια πρωταθλήματα από το 2005 κι έπειτα.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε την απονομή στα κορίτσια μας που έδειξαν για ακόμα μία φορά πως τα ελληνικά κουπιά είναι από τα καλύτερα στον κόσμο.

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