Εθνική Γυναικών: Η Σιλχάνοβα υποδέχθηκε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα

Μετά από ένα πολύ ήσυχο και χωρίς άλλα απρόοπτα ταξίδι η αποστολή της Εθνικής γυναικών έφτασε στο Μπρνο της Τσεχίας όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του Β’ ομίλου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Μετά το σοκ από το απρόοπτο με την Αριστέα Τοντάι, η οποία δεν ακολούθησε την αποστολή, τα πρώτα χαμόγελα έσκασαν στο αεροδρόμιο της Βιέννης (απ’ όπου η ομάδα ταξίδεψε οδικώς για το Μπρνο) όπου την αποστολή υποδέχθηκε η Εύα Σιλχάνοβα.

Η Τσέχα η οποία μας συστήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 ως αθλήτρια, επέστρεψε κάποια στιγμή στην πατρίδα της, αλλά από το 2003 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα και από το 2013 είναι πλέον προπονήτρια σε αναπτυξιακές ομάδες.

Η Σιλχάνοβα, που μιλά άπταιστα ελληνικά, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στο Μπρνο (ξεκίνησε να παίζει βόλεϊ στην τοπική KP σε ηλικία 8 ετών, ενώ στην γενέτειρα της το 1993 κατέκτησε το ασημένιο μετάλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπου η Τσεχία ηττήθηκε από την Ρωσία) και η επιλογή των διοργανωτών να την ορίσουν ως συνοδό της ελληνικής αποστολής ήταν μάλλον πολύ εύκολο.

«Γνωρίζουν ότι μένω μόνιμα στην Ελλάδα, ότι μιλάω τα ελληνικά και κάποια στιγμή την άνοιξη με πήρανε τηλέφωνο από την οργανωτική επιτροπή για να μου ζητήσουν να είμαι η υπεύθυνη συνοδός της Εθνικής ομάδας. Ήταν πολύ εύκολο να πω το ναι γιατί ούτως ή άλλως κάθε καλοκαίρι επιστρέφω, αλλά χάρηκα πραγματικά που μου το ζητήσανε».

Μάλιστα στο αεροδρόμιο της αυστριακής πρωτεύουσας είχε και ένα συγκινητικό reunion με τον Απόστολο Οικονόμου τον προπονητή της στην ΕΑ Λάρισας το 2009!

«Δεν τον είχα δει τον κόουτς από τότε… Εκείνη η χρονιά είχε ξεκινήσει καλά, αλλά τον Ιανουάριο τελείωσε άδοξα για μένα γιατί σ’ ένα αγώνα είχα τραυματιστεί και δεν έπαιξα ως το τέλος της σεζόν. Χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα ξανά μετά από τόσα χρόνια γιατί πέρα από καλός προπονητής είναι και καλός άνθρωπος».

Έχοντας έρθει στην πόλη από τον Ιούλιο έχει αντιληφθεί ότι η πόλη ζει και αναπνέει για τους αγώνες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

«Το περιμένουν και νομίζω ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Φέτος η τοπική ομάδα Σέλμι Μπρνο πήρε το πρωτάθλημα στην κατηγορία των γυναικών και αρκετές αθλήτριες κατάγονται από εδώ οπότε κι αυτό βοηθάει»

Για την ίδια πάντως ο εναρκτήριος αγώνας του Β’ ομίλου που θα βρει ως αντιπάλους την Ελλάδα και Τσεχία θα είναι ο πιο… δύσκολος σε όλο το τουρνουά.

«Την Παρασκευή θα έχουμε ντέρμπι γιατί πέραν του ότι είναι δύο καλές ομάδες θεωρώ ότι θα έχουν και αρκετό άγχος λόγω της πρεμιέρας», είπε αρχικά και συμπλήρωσε με νόημα: «Εγώ θα υποστηρίζω και τους δύο, απλά θέλω να παίξουν και οι δύο ομάδες καλό βόλεϊ. Είμαι Τσέχα, οι αγώνες γίνονται στην πόλη μου και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, αλλά είμαι και… Ελληνίδα! Ζω και αγαπώ την Ελλάδα και είμαι πραγματικά στη… μέση».