Η περσινή χρονιά ήταν ιστορική για τον Πανιώνιο με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να κατακτά τους πρώτους τίτλους της και συγκεκριμένα το Σούπερ Καπ και το Κύπελλο. Φέτος ξεκινάνε με ακόμα περισσότερα όνειρα με τον κόσμο να είναι έτοιμος να συμπαρασταθεί και πάλι όπως έκανε και πέρσι.

Αυτό φαίνεται και από τα διαρκείας με τους «κυανέρυθρπους» να ανακοινώνουν πως τα διαρκείας στην Θύρα 2 για τα παιχνίδια των γυναικών εξαντλήθηκαν. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η διοίκηση των τμημάτων βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια διαρκείας της Θύρας 2 για τους αγώνες της ομάδας γυναικών έχουν εξαντληθεί!

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται κανονικά για τα Court Seats και τη Θύρα 1.

Παράλληλα, για τους αγώνες της ομάδας βόλεϊ ανδρών, η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται κανονικά τόσο για τη Θύρα 2 και τα Court Seats, όσο και για τη Θύρα 1.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email στη διεύθυνση [email protected]

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