GWomen
ΑΕΚ: Παρέμεινε στην Ένωση η Ρεσέντε
06/08/2026
ΧΑΝΤΜΠΟΛ

ΑΕΚ: Παρέμεινε στην Ένωση η Ρεσέντε

Newsroom

Παίκτρια της ΑΕΚ και τη νέα χρονιά θα είναι η Άννα Γκόμες Ρεσέντε με τις «κιτρινόμαυρες» να ανακοινώνουν την παραμονή της Βραζιλιάνας.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Άννα Γκόμες Ρεσέντε. Η διεθνής Βραζιλιάνα αθλήτρια θα ενισχύσει και τη νέα σεζόν το τμήμα Χάντμπολ Γυναικών της ομάδας μας.

Η Άννα βοήθησε πέρσι τα μέγιστα, προκειμένου να φθάσει η ομάδα μέχρι το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και στους Τελικούς του πρωταθλήματος.

«Περήφανη για όσα πετύχαμε»

Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης, η ίδια δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη σε αυτό το κλαμπ. Είμαι υπερήφανη για όσα δημιουργήσαμε ως οικογένεια και πιστεύω ότι θα πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στη συνέχεια».

Άννα, ΜΑΖΙ και τη νέα σεζόν!».

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]