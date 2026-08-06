Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Άννα Γκόμες Ρεσέντε. Η διεθνής Βραζιλιάνα αθλήτρια θα ενισχύσει και τη νέα σεζόν το τμήμα Χάντμπολ Γυναικών της ομάδας μας.

Η Άννα βοήθησε πέρσι τα μέγιστα, προκειμένου να φθάσει η ομάδα μέχρι το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και στους Τελικούς του πρωταθλήματος.

«Περήφανη για όσα πετύχαμε»

Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης, η ίδια δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη σε αυτό το κλαμπ. Είμαι υπερήφανη για όσα δημιουργήσαμε ως οικογένεια και πιστεύω ότι θα πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στη συνέχεια».

Άννα, ΜΑΖΙ και τη νέα σεζόν!».