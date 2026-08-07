Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις ανακοινώσεις των μεταγραφών του. Αύτη τη φορά έντυσε στα πράσινα την Στυλιανή Κατεργιαννάκη, κόρη του πρώην τερματοφύλακα, Φάνη. Η γεννημένη το 2005 διεθνής τερματοφύλακας αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στη ΡΕΑ, που παρουσίασε μία πολύ αξιόλογη ομάδα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Στέλλα Κατεργιαννάκη για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η διεθνή τερματοφύλακας γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2005 και ξεκίνησε την πορεία της από τις ακαδημίες των Shooters (2017-2022), προτού μετακινηθεί στον ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε ως δανεική στη Δόξα Δράμα και τη σεζόν 2025-2026 έπαιξε στη Ρ.Ε.Α.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Κατεργιαννάκη σημείωσε τα εξής: «Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που ανήκω στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι μια μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα μία σημαντική ευκαιρία για εμένα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά με τις νέες μου συμπαίκτριες και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας με την ομάδα».