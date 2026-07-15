Ημέρα κλήρωσης για τα Ευρωπαϊκά Κύπελλα και η χώρα μας τις περισσότερες συμμετοχές τις είχε στο Challenge Cup Γυναικών, καθώς στην συγκεκριμένη διοργάνωση θα αγωνιστούν ο περσινός φιναλίστ Παναθηναϊκός και οι ΑΟ Θήρας, ΖΑΟΝ, ΑΕΚ και πολύ πιθανό και ο Ολυμπιακός αν κατακτήσει το Βαλκανικό Κύπελλο. Ένα Βαλκανικό Κύπελλο που δεν θα έχει ομάδες από την Τουρκία, οπότε οι «ερυθρόλευκες» είναι το φαβορί.

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε στην φάση των 64 με την ρουμάνικη CSM Βουκουρεστίου, ο ΖΑΟΝ θα αντιμετωπίσει την Ραμποντνίσκι από την Βόρεια Μακεδονία και η ΑΕΚ θα βρει απέναντι της την Φόρντε από την Νορβηγία.

Ο Ολυμπιακός αν καταφέρει να πάρει το Βαλκανικό θα παίξει κόντρα στην Μπενφίκα από την Πορτογαλία.

Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν το τριήμερο 27-29 Οκτωβρίου, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 3-5 Νοεμβρίου.

Τα ζευγάρια των 64:

1/2: Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ποντγκόριτσα

3/4: Κισέλα Βόντα – Λβι Πράγας

5/6: Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Ολυμπιάδα Νεάπολης

7/8: Μπόρνε – Λέφσκι Σόφιας

9/10: Νικητής Βαλκανικού Κυπέλλου – Μπενφίκα

11/12: Άσσεν – Λούξεμπουργκ

13/14: Σέλμι Μπρνο – Ζιλίνα

15/16: Μακάμπι Χάιφα – Λαγκούνα

17/18: Χόλτε – Βόλεϊ Μπακού

19/20: Μπόρατς Μπάνια Λούκα – Κουασάμο

21/22: Πφέφινγκεν – Μαρίνα Καστέλα

23/24: Παναθηναϊκός – CSM Βουκουρεστίου

25/26: Μοντάν – Σαράγεβο

27/28: Σαφχάουσεν – Ουτέ Βουδαπέστης

29/30: Μενόρκα – Κάουνας

31/32: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μακάμπι Ασντόντ

33/34: Σαρλερουά – Ροζελάρε

35/36: ΖΑΟΝ – Ραμποτνίτσκι

37/38: Ντιναμό Άπελντορν – Μπέργκεν

39/40: Μπράγκα – Άαρχους

41/42: Προστέχοβ – Νόβα Γκόριτσα

43/44: Αντβέρπ – Σλέντρεχτ

45/46: Φόρντε – ΑΕΚ

Στην φάση των «32» μπαίνει ο ΑΟ Θήρας ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ισπανική Μενόρκα και την λιθουανική Κάουνας. Ο Παναθηναϊκός αν περάσει θα αντιμετωπίσει μία ακόμη ρουμάνικη ομάδα, την Κορόνα Μπρασόφ, η οποία την περσινή σεζόν έπαιξε με τον Πανιώνιο. Ο ΖΑΟΝ θα βρει απέναντι του την Αράς Κάργκο της Μάρθας Ανθούλη, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την περσινή νικήτρια Βαλεφόλια, με την οποία έπαιξε και την περσινή σεζόν, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό.

Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν το τριήμερο 24-26 Νοεμβρίου, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 1-3 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των 32:

47/48: Σλόβαν Μπρατισλάβας/Ποντγκόριτσα – Κισέλα Βόντα/Λβι Πράγας

49/50: Ντιναμό Ζάγκρεμπ/Ολυμπιάδα Νεάπολης – Μίνστερ

51/52: Μπόρνε/Λέφσκι Σόφιας – Νικητής Βαλκανικού Κυπέλλου/Μπενφίκα

53/54: Άσσεν/Λούξεμπουργκ – Λε Κανέ

55/56: Σέλμι Μπρνο/Ζιλίνα – Μακάμπι Χάιφα/Λαγκούνα

57/58: Χόλτε/Βόλεϊ Μπακού – Λοτζ

59/60: Μπόρατς Μπάνια Λούκα/Κουασάμο – Πφέφινγκεν/Μαρίνα Καστέλα

61/62: Παναθηναϊκός/CSM Βουκουρεστίου – Κορόνα Μπρασόφ

63/64: Μοντάν/Σαράγεβο – Σαφχάουσεν/Ουτέ Βουδαπέστης

65/66: Μενόρκα/Κάουνας – ΑΟ Θήρας

67/68: Σπόρτινγκ Λισαβόνας/Μακάμπι Ασντόντ – Σαρλερουά/Ροζελάρε

69/70: ΖΑΟΝ/Ραμποτνίτσκι – Αράς Κάργκο

71/72: Ντιναμό Άπελντορν/Μπέργκεν – Ντούντιγκεν

73/74: Μπράγκα/Άαρχους – Ζελέζνιτσαρ

75/76: Προστέχοβ/Νόβα Γκόριτσα – Αντβέρπ/Σλέντρεχτ

77/78: Φόρντε /ΑΕΚ – Βαλεφόλια

Η μεγάλη αλλαγή της φετινής χρονιάς

Η τεράστια διαφορά που ισχύει από φέτος σε όλες τις διοργανώσεις της CEV είναι πως στα νοκ άουτ μετρούν μόνο οι νίκες και όχι το σκορ. Αυτό σημαίνει πως για να προκριθεί μια ομάδα θέλει δύο νίκες στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι, αν κάθε ομάδα έχει από μία νίκη (ανεξαρτήτως σκορ) στους διπλούς νοκ άουτ αγώνες, τότε στον επαναληπτικό θα παίζεται το χρυσό σετ των 15 πόντων για να κριθεί η πρόκριση.

CHALLENGE CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Φάση των «64»: 27-29 Οκτωβρίου και 3-5 Νοεμβρίου

Φάση των «32»: 24-26 Νοεμβρίου και 1-3 Δεκεμβρίου

Φάση των 16»: 15-17 Δεκεμβρίου και 12-14 Ιανουαρίου

Προημιτελικοί: 26-28 Ιανουαρίου και 2-4 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί: 16-18 Φεβρουαρίου και 23-25 Φεβρουαρίου

Τελικοί: 10 Μαρτίου και 17 Μαρτίου