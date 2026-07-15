Ραπίνο: «Η AI με χαρακτήρισε "ρίσκο" επειδή στηρίζω τα τρανς άτομα και έχασα διαφημιστική συμφωνία»

Μια αποκάλυψη που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις έκανε η Μέγκαν Ραπίνο. Η πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ υποστήριξε πως έχασε διαφημιστική συνεργασία, επειδή λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης την κατέταξε στις «επικίνδυνες» επιλογές εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεών της υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

Με άρθρο της στο Marie Claire, η δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια αποκάλυψε πως επρόκειτο να συμμετάσχει σε καμπάνια για το Μουντιάλ, όμως η συνεργασία «κόπηκε» όταν το σύστημα αξιολόγησης την επισήμανε ως «ρίσκο».

«Στη δική μου περίπτωση, ο λόγος ήταν ότι μίλησα υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων», έγραψε χαρακτηριστικά.

Βέβαια στο εν λόγω άρθρο η Ραπίνο δεν στάθηκε μόνο στο περιστατικό, αλλά εξαπέλυσε επίθεση σε όσους προωθούν περιορισμούς στη συμμετοχή τρανς αθλητών και αθλητριών, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση έχει μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Οι τρανς άνθρωποι αγωνίζονται στον αθλητισμό εδώ και δεκαετίες και θα συνεχίσουν να το κάνουν», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως «οι πολιτικοί που τάσσονται κατά της συμπερίληψης έχουν θολώσει τόσο πολύ τη συζήτηση, που εταιρείες χωρίς ξεκάθαρη ηθική στάση φοβούνται ακόμη και μια απλή σύνδεση με ανθρώπους σαν εμένα».