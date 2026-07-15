Ένα παιχνίδι κόντρα στα αθλητικά ιδεώδη και στην ευγενή άμυλα διεξήχθη για το Κύπελλο Ασίας της FIBA U18 με την Ινδονησία να διαλύει το Ομάν με το ασύλληπτο 127-6, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων της Β' Κατηγορίας.

Το Ομάν ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με μόλις δύο πόντους, πέτυχε έναν στη δεύτερη και τρεις στην τρίτη, ενώ δεν κατάφερε να βρει λύσεις απέναντι στην ασφυκτική πίεση των αντιπάλων του. Συνολικά μέτρησε μόλις 2/24 σουτ εντός παιδιάς, ενώ μάζεψε 31 ριμπάουντ και μοίρασε μόλις μία ασίστ. Το άλλο εξωπραγματικό στατιστικό αφορά τα λάθη των φιλοξενούμενων που έφτασε τα 73! . Από την άλλη, η Ινδονησία συνέχισε να σκοράρει ασταμάτητα, φτάνοντας σε ένα εντυπωσιακό σερί 59 αναπάντητων πόντων και μετατρέποντας την αναμέτρηση σε επίδειξη δύναμης.

Η Ινδονησία μέτρησε 54/118 εντός παιδιάς με 58 ριμπάουντ, 43 ασίστ και τον εντυπωσιακό αριθμό των μόλις 7 λαθών, ενώ παράλληλα έκανε 44(!) κλεψίματα, έχοντας πέντε παίκτριες διψήφιες επιβεβαιώνοντας το τεράστιο χάσμα στη διαφορά δυναμικότητας.