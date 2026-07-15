Η Ντιβίνα Νίγκρο επέστρεψε στον Ολυμπιακό

Η Ντιβίνα Νίγκρο ντύθηκε ξανά στα «ερυθρόλευκα» με την Ελληνοϊταλίδα τερματοφύλακα να επιστρέφει για τη δεύτερη θητεία της με το σκουφάκι του Ολυμπιακού.

Η Νίγκρο αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 και θα πάρει τη θέση της Ολλανδέζας, Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν, που επέστρεψε στη Ντε Τσάαν σημάδεψε τον ένα χρόνο παρουσία της, με τις τρεις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι, στον τελικό του Champions League με τη Φερεντσβάρος στη Μάλτα.

Η Νίγκρο την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην Κοζέντσα και μαζί με την Ιωάννα Σταματοπούλου, θα συνθέσουν το δίδυμο των τερματοφυλάκων στις πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ντιβίνα Νίγκρο. Η Ελληνοϊταλίδα τερματοφύλακας (13/11/1997, 1,77μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και επιστρέφει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Είναι η δεύτερη «θητεία» της Ντιβίνα Νίγκρο στον Θρύλο. Με το ερυθρόλευκο σκουφάκι, αγωνίστηκε τη σεζόν 2023-24, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ελλάδας. Την τελευταία διετία, πέρασε από την ιταλική Κοζέντσα, με την οποία κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference Cup 2026.

Η Ντιβίνα Νίγκρο είναι διεθνής με την Εθνική Ιταλίας, με την οποία θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 του Σίδνεϋ.

Η δήλωση της Ντιβίνα Νίγκρο: «Η επιστροφή μου στον Ολυμπιακό είναι σαν να επιστρέφω εκεί όπου ανήκει η καρδιά μου! Το να φοράω ξανά αυτά τα χρώματα είναι μεγάλη τιμή και μου προκαλεί περηφάνια και συγκίνηση. Είμαι έτοιμη για αυτή τη νέα πρόκληση και ανυπομονώ να επιστρέψω στην πισίνα με τις συμπαίκτριές μου και να δώσω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο».

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