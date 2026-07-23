O ΠΑΟΚ έκανε το μεγάλο κόλπο με τη Λαμπρίνα Τσάκαλου

Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ, αποκτώντας τη Λαμπρίνα Τσάκαλου.

Ελάχιστες ώρες μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την κορυφαία για πολλούς παίκτρια που έχει αναδείξει το χάντμπολ γυναικών στη χώρα μας.

Η 33χρονη Τσάκαλου, που αγωνίζεται στη θέση του αριστερού ίντερ, αφήνει τη Νέα Ιωνία και την Αθήνα και ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη, για να δώσει με την ποιότητά της μεγαλύτερη ισχύ στην πρωταθλήτρια και κυπελλούχο Ελλάδας, ομάδα του ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Χάντμπολ γυναικών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Λαμπρίνα Τσάκαλου, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 07/08/1993, η Λαμπρίνα Τσάκαλου αγωνίζεται τόσο ως πλέι μέικερ, όσο και ως αριστερό ίντερ, και έχει ύψος 1,75μ.

Η πορεία της ξεκίνησε από την Αναγέννηση Άρτας, ενώ στη συνέχεια μεταγράφηκε στον Ο.Φ. Νέας Ιωνίας, όπου από το 2010 έως το 2017 αποτέλεσε βασικό στέλεχος, κατακτώντας τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδος και τέσσερα Κύπελλα Ελλάδος.

Οι εμφανίσεις της άνοιξαν τον δρόμο για το εξωτερικό, με την ιστορική RK Krim Mercator της Σλοβενίας να της δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο, κατακτώντας δύο Πρωταθλήματα Σλοβενίας, δύο Κύπελλα Σλοβενίας και δύο Σούπερ Καπ Σλοβενίας, συμμετέχοντας παράλληλα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η διεθνής της καριέρα συνεχίστηκε στην Κροατία με την RK Podravka Koprivnica, όπου πανηγύρισε ακόμη ένα πρωτάθλημα, ενώ ακολούθησε η παρουσία της στη γερμανική Thüringer HC, αγωνιζόμενη στην Bundesliga, ένα από τα ισχυρότερα πρωταθλήματα χάντμπολ της Ευρώπης.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, ενώ από το 2024 έως το 2026 επέστρεψε στον Ο.Φ. Νέας Ιωνίας, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση ακόμη ενός Πρωταθλήματος και ενός Κυπέλλου Ελλάδος.

Παράλληλα, αποτελεί διαχρονικά βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδος Γυναικών, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού χάντμπολ.

Η Λαμπρίνα Τσάκαλου έρχεται στον ΠΑΟΚ μεταφέροντας εμπειρία, νοοτροπία νικητή και προσωπικότητα υψηλού επιπέδου. Με παραστάσεις από συλλόγους που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη, τίτλους σε τρεις διαφορετικές χώρες και πολυετή παρουσία στην Εθνική Ελλάδος, αποτελεί μία μεταγραφή κορυφαίας ποιότητας, η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον Δικέφαλο και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Λαμπρίνα!».