Στην ιστορική Πλατεία Συντάγματος, το πιο κεντρικό σημείο της χώρας, είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα των φίλων του Beach Volley και συνολικά του αθλητισμού στην χώρα μας. Και είναι γιατί μέχρι την Κυριακή διεξάγονται οι τελικοί του φετινού πρωταθλήματος. Στο Athens Finals θα συμμετάσχουν οι καλύτερες ομάδες στους άνδρες και στις γυναίκες παλεύοντας για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Στις γυναίκες ολοκληρώθηκαν και τα προκριματικά και βγήκαν οι οκτώ ομάδες που θα διεκδικούσουν τον τίτλο. Από τις συμμετοχές ξεχωρίζει αυτή της Όλγας Στράντζαλη που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελικούς, στην πρώτη της προσπάθεια στο άθλημα αυτό. Η πρωταθλήτρια στην σάλα με τον Παναθηναϊκό έχει συμπαίκτρια την Δήμητρα Μαναβή.

Η δεύτερη παρουσία που ξεχωρίζει είναι αυτή της Ευανθίας Λάβδα η οποία επέστρεψε μετά την εγκυμοσύνη της και μαζί με την Ελευθερία Καζάκου θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αναλυτικά η σχετική αναφορά της ΕΟΠΕ έχει ως εξής: «Η Δήμητρα Μαναβή με την Όλγα Στράντζαλη και η Ευανθία Λάβδα με την Ελευθερία Καζάκου εξασφάλισαν τα δύο εισιτήρια για το κυρίως ταμπλό του Athens Finals 2026.

Τα δύο δίδυμα συμπλήρωσαν την οκτάδα που θα διεκδικήσει στην πλατεία Συντάγματος τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley.

Η Δήμητρα Μαναβή με την Όλγα Στράντζαλη άνοιξαν και το πρόγραμμα των προκριματικών και στον πρώτο τους αγώνα επικράτησαν της Έριν Μάλεσιτς και της Βανέσσας Θαλασσινού με 2-0 (21-17, 21-15) σετ. Στον αγώνα πρόκρισης στο κυρίως ταμπλό αν και βρέθηκαν πίσω στα σετ από την Ελισάβετ Παπαγεωργίου και την Ευανθία Μπαλδώκα κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη-πρόκριση στο τάι μπρέικ (19-21, 21-17, 15-13).

Η Ευανθία Λάβδα με την Ελευθερία Καζάκου στο πρώτο τους παιχνίδι άφησαν εκτός συνέχειας την Αργυρώ Ντεστάκου και την Μαργαρίτα Τόλη με 2-1 (21-15, 19-21, 15-11) σετ, ενώ στο τάι μπρέικ κρίθηκε και ο αγώνας πρόκρισης απέναντι στην Μαρία Πολονύφη και την Χρυσή Γιαννέλου (21-17, 18-21, 15-11).

Η οκτάδα του κυρίως ταμπλό

1. Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου

2. Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή

3. Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου

4. Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου

5. Ζίνα Σωτηροπούλου/Παναγιώτα Καράκου

6. Παρασκευή Ζαφειρίου/Αναστασία Σιρίνινα

7. Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη

8. Ευανθία Λάβδα/Ελευθερία Καζάκου»

