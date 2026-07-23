Ντέρμπι... με το καλημέρα στη νέα σεζόν της Allwyn Women’s Basketball League

Με το καλημέρα έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα της νέας σεζόν στην Allwyn Women’s Basketball League 1, φυσικά τα... μεγάλα «ραντεβού» ξεχωρίζουν.

Το πρώτο μεγάλο ραντεβού είναι προγραμματισμένο για την 5η αγωνιστική, την 1η Νοεμβρίου, όταν ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον φιναλίστ της περσινής σεζόν, Παναθηναϊκό. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 22 Νοεμβρίου το περσινό ζευγάρι των τελικών, Αθηναϊκός Qualco - Παναθηναϊκός, θα συναντηθεί ξανά για πρώτη φορά τη νέα σεζόν, στην έδρα του πρωταθλητή για τη σεζόν 2025-26, Αθηναϊκό σε μία ακόμη δυνατή αναμέτρηση.

Το πρώτο... τρίπτυχο των μεγάλων αγώνων θα ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου, με τον άκρως ανανεωμένο Ολυμπιακό να υποδέχεται στην έδρα του τον Αθηναϊκό Qualco.

Πέρα από τα συγκεκριμένα ντέρμπι, η πρεμιέρα της σεζόν στις 3-4 Οκτωβρίου περιλαμβάνει επίσης ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό. Την ίδια αγωνιστική, ο Αθηναϊκός Qualco θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τους Πάνθηρες Καβάλας, ενώ ο Πρωτέας Βούλας θα παίξει με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Αναμένεται να είναι μία από τις πιο συναρπαστικές σεζόν των τελευταίων ετών, καθώς το επίπεδο του πρωταθλήματος ανεβαίνει συνεχώς. Οι ομάδες ενισχύονται με παίκτριες υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα όλο και περισσότερες νεαρές αθλήτριες κάνουν το δικό τους step-up, εκπροσωπώντας επάξια τη νέα γενιά και δίνοντας νέα πνοή στο άθλημα. Όλα αυτά συνθέτουν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αμφίρροπο πρωτάθλημα, καθιστώντας τη σεζόν 2026-27 μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και θεαματικές των τελευταίων χρόνων.