Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ακόμη μία προσθήκη για την ομάδα βόλεϊ των Γυναικών, αφού απέκτησε τη Σοφία Γκρέκα.

Η 29χρονη ακραία, που πέρασε την περσινή σεζόν στον ΦΟ Βριλιησσίων, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη για το νέο αυτό βήμα που κάνει στην καριέρα της.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σοφία Γκρέκα για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η Ελληνίδα ακραία (1997, 1.82μ.) ξεκίνησε την πορεία της από τον Ηρακλή Κηφισιάς, ενώ έχει φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα της ΑΕΚ και του Ηλυσιακού. Η Σοφία Γκρέκα την περασμένη αγωνιστική σεζόν αγωνίστηκε στα Βριλήσσια.

Το βιογραφικό της

2025-2026: ΦΟ Βριλησσίων

4/4/2025 μέχρι τέλος σεζόν: Police Club (Μαλδίβες)

2024-2025: Ηλυσιακός

2023-2024: Μίλωνας

2020-2024: Αμαζόνες

2019-2020: ΦΟ Βριλησσίων

2018-2019: Ηλυσιακός

2017-2018: ΑΕΚ

2016-2017: ΓΣ Ηλιούπολης

2012-2016: Ηρακλής Κηφισιάς

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Σοφία Γκρέκα σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το νέο βήμα στην καριέρα μου και για γεγονός ότι εντάσσομαι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για έναν Σύλλογο με σπουδαία ιστορία και υψηλές απαιτήσεις, γεγονός που με γεμίζει κίνητρο και ευθύνη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της συνεργασίας και υπόσχομαι να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».