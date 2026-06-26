Balance & Glow: Ζήσαμε ένα Exclusive Sunset Wellness Experience στο Athenaeum Eridanus Luxury Hotel

Στο νέο rooftop του ανανεωμένου Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, με εντυπωσιακή θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Sunset Wellness Experience | Acropolis Edition, Balance & Glow, μια εμπειρία αφιερωμένη στην γυναίκα, την ισορροπία, τη χαλάρωση και την ευεξία.

Η βραδιά, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το αθλητικό site Gazzetta Women, υποδέχθηκε καταξιωμένες γυναίκες από τον χώρο του αθλητισμού, των media και της τέχνης, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να αφιερώσουν λίγο ουσιαστικό χρόνο στον εαυτό τους, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρέθηκε ένα sunset yoga session με τη γνωστή instructor Μαρία Μαγκανάρη, συνοδεία live handpan music, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας και σύνδεσης, σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία της Αθήνας.

H εταιρεία Lululemon παρείχε τα yoga mats, συμβάλλοντας στην άνεση και την ποιότητα της εμπειρίας, ενώ η εταιρεία Garden σε συνεργασία με τη Σουρωτή προσέφερε στις συμμετέχουσες ενυδατικό spray προσώπου και σώματος με φυσικά μεταλλικά στοιχεία και υαλουρονικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας, προσφέροντας άμεση αίσθηση δροσιάς, αναζωογόνησης και ενυδάτωσης.

Η ανεμπόδιστη θέα προς την φωτισμένη Ακρόπολη, έδωσε στη συνάντηση έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, μετατρέποντας το rooftop του ξενοδοχείου σε έναν αστικό χώρο ευεξίας με μοναδική ενέργεια.

Μετά το yoga session, οι συμμετέχουσες επισκέφθηκαν το νέο Eridanus Spa του ξενοδοχείου, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές αναζωογόνησης στους χώρους ευεξίας, που περιλαμβάνουν εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με υδρομασάζ, σάουνα και steam room. Το Spa προσφέρει επίσης massage και facial treatments, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση χαλάρωσης και φροντίδας στην καρδιά της Αθήνας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε στο rooftop με έναν προσεγμένο μπουφέ από healthy snacks & drinks, ειδικά επιμελημένο από τη Chef του ξενοδοχείου, Νάντια Καρτάση. Με τη συνοδεία DJ music από την Sound Color σε sunset summer διάθεση, οι καλεσμένες απόλαυσαν την ατμόσφαιρα του χώρου, την εντυπωσιακή θέα στη νυχτερινή Αθήνα και τη φωτισμένη Ακρόπολη, κλείνοντας την εμπειρία με τον πιο όμορφο και χαλαρό τρόπο.

Το Sunset Wellness Experience | Acropolis Edition αποτελεί μια νέα πρόταση ευεξίας από το Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, που συνδυάζει την άσκηση, τη χαλάρωση, τη μουσική και την αυθεντική αθηναϊκή θέα σε μια εμπειρία σχεδιασμένη για όσους αναζητούν στιγμές αποφόρτισης μέσα στην πόλη.

Τα Sunset Wellness Experiences θα συνεχιστούν ανοιχτά για το κοινό τον Ιούλιο, σε εβδομαδιαία βάση, στις παρακάτω ημερομηνίες:

01.07 – Summer Dusk Flow | Vinyasa Yoga for All

08.07 – Skyline Sculpt | Pilates Mat Class

15.07 – Sunset Core Fusion | Pilates Mat Class

22.07 – Urban Ritual | Vinyasa Yoga for All

29.07 – The Circle of Life | Mandala Vinyasa Yoga for All

Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 5200212.

Athenaeum Eridanus Luxury Hotel

Παναγή Τσαλδάρη 78-80, Αθήνα, 10435

www.athenaeumeridanus.com.gr

@ahenaeum_eridanus_hotel