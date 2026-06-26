Μετά την απόκτηση της Μπέντε Ρόγκε, η Βουλιαγμένη ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την τερματοφύλακα Μαρίνα Κοτσιώνη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η νεαρή αθλήτρια είναι μέλος του συλλόγου τα τελευταία 11 χρόνια, έχοντας βοηθήσει το τμήμα γυναικών στο πόλο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας (2019) και του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25.

Η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την αρχηγό και τερματοφύλακα της ομάδας, Μαρίνα Κοτσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Γεννημένη στις 25 Μαρτίου 1999, η βασική πορτιέρε της γυναικείας ομάδας ανήκει στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης τα τελευταία 11 χρόνια.

Έχει συμβάλλει σε σημαντικές επιτυχίες, όπως η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 2019, η 3η θέση στην LEN Euroleague την ίδια χρονιά και το Πρωτάθλημα Ελλάδος στην Α1 Γυναικών την περίοδο 2024-2025.

Με την Εθνική Ομάδα, έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, με σημαντικότερη διάκριση το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2025 στην Κίνα.

Η αρχηγός της ομάδας μας δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που συνεχίζω την πορεία μου φορώντας το σκουφάκι της Βουλιαγμένης. Εύχομαι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας ως ομάδα και να έχουμε μια δυνατή και επιτυχημένη σεζόν».

Ευχόμαστε στη Μαρίνα ακόμη περισσότερες επιτυχίες με την ομάδα του Ν.Ο.Β.».