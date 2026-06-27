Η 18χρονη Εύη Πρινιωτάκη από την ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ φέτος κατάφερε να συνδυάσει άριστα το διάβασμα με τον πρωταθλητισμό.

Η αθλήτρια των Ομιλιτών, που παράλληλα φοιτούσε στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου σημείωσε 18.540 μόρια στις Πανελλαδικές εξετάσεις, και κατάφερε να πετύχει τον στόχο της για τη Φυσικοθεραπεία σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

Στη βαθμολογία της έχει προστεθεί και το... μπόνους από την 4η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών.

Ωστόσο, το ακαδημαϊκό μέλλον της Εύης βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η νεαρή αθλήτρια ετοιμάζει βαλίτσες για τις ΗΠΑ, έχοντας εξασφαλίσει πλήρη υποτροφία στο Towson University του Μέριλαντ, όπου θα συνδυάσει τις σπουδές της και με το βόλεϊ.

Το όνειρο έγινε πραγματικότητα χάρη στην καθοριστική οικονομική συμβολή του προέδρου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, Γιάννη Δανδάλη, και τη συνεργασία με τη Nomos LLC.

Με τη σειρά του, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ ευχήθηκε στην αθλήτριά του για την ακαδημαϊκή της πορεία: «Ευη, μην σταματάς πουθενά! Συνέχισε να κυνηγάς τα όνειρα σου!»