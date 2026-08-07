Μετά την μεγάλη νίκη επί της Φερεντσβάρος με 3-2 στην παράταση, ο ΠΑΟΚ επίσης στην Βουδαπέστη ετοιμάζεται το Σάββατο (17:30) να αντιμετωπίσει την Μπραν στον τελικό του ομίλου για τον 2ο προκριματικό του Womens Champions League.

Οι «ασπρόμαυρες» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και θα παλέψουν για τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο για την συνέχεια και τους διπλούς νοκ άουτ αγώνες για την πρόκριση στην League Phase της διοργάνωσης.

Η σχετική ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ έχει ως εξής: «Την τελευταία του προπόνηση στη Βουδαπέστη πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της ενόψει του τελικού του δεύτερου προκριματικού ομίλου του UEFA Women’s Champions League, απέναντι στην πρωταθλήτρια Νορβηγίας, Μπραν (08/08, 17:30).

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε δουλειά στις στατικές φάσεις, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, καθώς και έντονη έμφαση στο τακτικό κομμάτι, τόσο στην αμυντική λειτουργία όσο και στην επιθετική μετάβαση.

Ο προπονητής Θανάσης Πατρικίδης είχε στη διάθεσή του όλες τις ποδοσφαιρίστριες, καθώς το απουσιολόγιο ήταν «λευκό», με την ομάδα να ολοκληρώνει χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της για την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον έτοιμος να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του UEFA Women’s Champions League, με στόχο μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή επιτυχία».