Η Ελλάδα έκανε το πρώτο βήμα στο EuroBasket U16 (Β’ Κατηγορίας)μετά τη νίκη που πέτυχε επί της Ιρλανδίας με σκορ 78-36 και από σήμερα (7/8) το βράδυ θα στρέψει την προσοχή της στην αυριανή (8/8) αναμέτρηση με τη Δανία, από το αποτέλεσμα του οποίου θα κριθεί ποια ομάδα θα πάρει την πρώτη θέση στον Ε’ όμιλο.

Μετά το τέλος του αγώνα, η προπονήτρια της Εθνικής Κορασίδων, Κατερίνα Ανδρεοπούλοι και οι διεθνείς αθλήτριες Στέλλα Μανάβη και Λίσα Ιτόγια δήλωσαν:

Κατερίνα Ανδρεοπούλου (Προπονήτρια Εθνικής Κορασίδων): «Δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Έχουμε κάνει πάρα πολλα λάθη. Έχουμε κάνει 32 λάθη. Παρ’ όλα αυτά, επειδή είναι ο πρώτος αγώνας και επειδή προφανώς είχαμε ένα άγχος παραπάνω, κρατάμε το αποτέλεσμα και προετοιμαζόμαστε για αύριο για να πάρουμε τη νίκη και να βγούμε πρώτοι στον όμιλό μας».

Στέλλα Μανάβη: «Κάθε ομάδα έχει τη δύναμή της. Μπορεί ο σημερινός αγώνα να να έδειχνε εύκολος αλλά δεν ήταν. Εμείς τον κάναμε εύκολο. Πιστεύω ότι δείξαμε ένα δείγμα τι μπορούμε να κάνουμε στους επόμενους αγώνες».

Λίσα Ιτόγια: «Όπως είπε και η Λίσα δεν ήταν εύκολος αγώνας. Εμείς τον κάναμε εύκολο. Περιμέναμε ότι η Ιρλανδία θα ήταν πιο επιθετική. Μπήκαμε από το πρώτο λεπτό πολύ δυνατά και πήραμε τον έλεγχο του αγώνα».